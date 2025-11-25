Chồng vào phòng cấp cứu, nhờ mẹ đưa cho vợ một thứ khiến tôi gục ngã

Tâm sự 25/11/2025 20:38

Tôi chết sững vì số tiền này. Anh chưa từng nói qua với tôi, tôi cũng không biết làm sao anh có được số tiền lớn thế này. Có lẽ anh có thu nhập thêm nhưng không để tôi biết, tự lập quỹ riêng giấu vợ. Trong lúc đau khổ vì chồng đang nguy kịch, tôi vẫn thấy chua chát tủi thân.

Khoảng hai tuần trước, tôi hoảng hốt chạy vào bệnh viện khi nghe tin chồng gặp tai nạn giao thông. Anh được đưa vào phòng cấp cứu, dự liệu sẽ khó qua khỏi. Tôi khóc hết nước mắt cầu nguyện chồng sẽ qua khỏi đại nạn lần này.

Lúc tôi vào viện thì mẹ chồng đã đến trước tôi, bà gặp chồng tôi trước khi anh được đẩy vào phòng mổ. Khi thấy tôi đến, mẹ chồng tôi cũng khóc. Bà nói chồng tôi trước khi vào phòng mổ muốn đưa cho tôi một thứ quan trọng. Bà thay con trai đưa tôi một cuốn sổ tiết kiệm trị giá 5 tỷ, người sở hữu là chồng tôi.

Tôi chết sững vì số tiền này. Anh chưa từng nói qua với tôi, tôi cũng không biết làm sao anh có được số tiền lớn thế này. Có lẽ anh có thu nhập thêm nhưng không để tôi biết, tự lập quỹ riêng giấu vợ. Trong lúc đau khổ vì chồng đang nguy kịch, tôi vẫn thấy chua chát tủi thân.

Nhưng chuyện chưa dừng ở đó, mẹ chồng tôi nói lý do thật sự chồng đưa cuốn sổ tiết kiệm này cho tôi là vì anh muốn nhờ tôi chăm sóc con riêng của anh!

Tôi không ngờ ngay khoảnh khắc chồng nguy kịch có thể ra đi tôi mới được biết bí mật động trời này của anh. Anh qua lại với một người phụ nữ rồi có con với cô ta. Anh không muốn ly hôn vợ nên âm thầm gửi tiền để nuôi con. Người phụ nữ kia nhiều lần làm khó dễ bắt chồng tôi ly hôn nhưng anh vẫn kiên quyết đến cùng. Cuối cùng, cô ta bỏ con lại rời đi.

Chồng vào phòng cấp cứu, nhờ mẹ đưa cho vợ một thứ khiến tôi gục ngã - Ảnh 1
 Anh qua lại với một người phụ nữ rồi có con với cô ta - Ảnh minh họa: Internet 

Chồng tôi nhờ người họ hàng xa nuôi con, hàng tháng gửi chu cấp đầy đủ. Hôm nay khi nghĩ mình khó qua khỏi, anh mới để vợ biết với mong muốn vợ sẽ thay mình nuôi con riêng. Tôi đờ đẫn nghe mẹ chồng nói:

“Người họ hàng kia cũng lớn tuổi rồi, chẳng nuôi đứa bé kia được bao lâu nữa. Mẹ biết con đau khổ, nhưng coi như mẹ xin con. Lúc nó đưa cuốn sổ tiết kiệm này cho mẹ, nó biết mình sống không nổi nữa nên mới dám để con biết. Nó cũng là sợ con quá đau lòng”.

Cuối cùng, chồng tôi được cứu sống. Chính anh chắc cũng không ngờ sẽ phải đối mặt với tôi sau khi để tôi biết sự thật mình đã che giấu bao lâu nay. Chồng tôi nói rằng anh không lấy lại sổ tiết kiệm, sẽ cho tôi toàn quyền sử dụng. Anh nói đã rất đau khổ khi giấu giếm tôi, đến lúc nguy kịch chỉ muốn nói tôi biết sự thật, cũng là vì anh tin tưởng tôi nhất.

Nhưng tôi làm sao để chấp nhận con riêng của chồng đây, tha thứ cho anh lại càng không dễ dàng. Lòng tin của tôi đã cạn, tôi chỉ muốn ly hôn với chồng.

 

Vợ bất ngờ đòi ngủ chung với con riêng của chồng, tình cờ nhìn qua khe cửa thì tôi sững sờ tại chỗ

Vợ bất ngờ đòi ngủ chung với con riêng của chồng, tình cờ nhìn qua khe cửa thì tôi sững sờ tại chỗ

Vy là gái tân, hiền lành và nhân hậu, là giáo viên mầm non. Tôi quen biết cô ấy trong một lần cùng bạn bè đi làm từ thiện trong chùa. Vy ưa nhìn, thường xuyên đến chùa phụ giúp. Ngày đó nhìn thấy cô ấy chơi đùa với bọn trẻ trong chùa, tôi liền nghĩ đây có thể là người mẹ tốt cho con gái của mình. Tôi ích kỷ nghĩ cho con đầu tiên, nhưng tôi cũng có tình cảm chân thành với Vy.

