Sau 16h30 chiều mai (26/11/2025), 3 con giáp chuyển bại thành thắng, tha hồ đếm tiền, giàu có hết phần thiên hạ, vận khí tươi tốt

Trong công việc, tuổi Thìn sẽ gặp quý nhân, những công việc mà bạn đảm nhận đã đến lúc nhận được thù lao tương xứng. Ngoài mức lương chính thức, nhiều con giáp còn nhận được một phần tiền thưởng nho nhỏ giúp bạn có thêm động lực phấn đấu.

Vận trình tình duyên của bản mệnh cũng sẽ trở nên yên ấm. Ngũ hành tương sinh nên các thành viên trong gia đình luôn yêu thương nhau, động viên nhau những lúc khó khăn. Những cặp đôi yêu nhau sẽ có một buổi tối hẹn hò lãng mạn.

Bước sang tháng mới, mục tiêu của con giáp tuổi Tỵ trong công việc khá rõ ràng nên bạn có thể vì quá tập trung và ảnh hưởng tiêu cực tới mối quan hệ xung quanh, điều này sẽ khiến bạn thấy buồn.

Người tuổi Tỵ nuôi nhiều tham vọng trong sự nghiệp của mình trong tháng này. Trong quá trình hướng đến mục tiêu, bạn phải loại bỏ những gì không phù hợp. Thế nên việc bị trách mắc, oán giận là điều khó tránh khỏi.

Tài lộc tháng mới tăng tiến, mặc dù cơ hội mở ra trước mắt không ít nhưng chúng chỉ càng khiến bạn bối rối mà thôi vì dường như chúng na ná giống nhau, không có gì nổi bật. Bạn lo lắng rằng mình quyết định sai và loại bỏ đi những cơ hội tốt thực sự.

Đào hoa ghé thăm người độc thân tuổi Tỵ trong tháng này. Mối quan hệ giữa các cặp đôi có sự thay đổi tích cực nhờ vào cách hành xử khôn ngoan, khéo léo của bản mệnh.

Tình hình sức khỏe có nhiều dấu hiệu đang lo, bạn không được chủ quan. Nếu phải thường xuyên đi lại, nên tập trung lái xe và quan trọng nhất là tập trung xử lý khi có rắc rối xảy ra.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi là con giáp lương thiện, tràn đầy phúc báo. Nhờ năng làm điều tốt, họ sẽ được báo đáp mạnh mẽ. Tử vi nói sau ngày 26/11 là lúc số mệnh thay đổi hoàn toàn, tuổi Hợi đón vận khí cát lợi mạnh mẽ. Bạn làm việc gì cũng có người hỗ trợ, quý nhân xuất hiện đúng lúc giúp xoay chuyển tình thế và mở đường cho bước tiến dài hơn. Công việc phát triển ổn định, danh tiếng của họ được củng cố, đi đâu cũng có người hỗ trợ.

Tài chính của tuổi Hợi lên nhanh, đều và bền. Nguồn thu nhiều hơn trông thấy, đôi khi chính bạn còn cảm thấy tiền bạc đến một cách quá dửng dưng. Đây là giai đoạn tuổi Hợi “giàu hơn trúng số”, túi tiền lúc nào cũng đầy, cuộc sống sang trang rõ rệt.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!