Là anh họ hàng xa, mỗi lần gặp nhau tôi và anh đều không dám nhìn mặt vì đã làm việc này

Tâm sự 25/11/2025 19:04

Tôi và anh quen nhau vào thời điểm tôi mới chia tay bạn trai. Lúc ấy tôi là sinh viên mới ra trường, còn anh đã bắt đầu đi làm được vài năm. Vừa trải qua thời gian đau khổ, nếm phải “vị đắng” tình yêu, nên lúc đầu tôi chỉ nghĩ làm quen anh để có người bầu bạn cho vui. Nhưng “mưa dầm thấm lâu”, càng ngày tôi càng thấy có cảm tình với anh.

Tôi và anh quen nhau vào thời điểm tôi mới chia tay bạn trai. Lúc ấy tôi là sinh viên mới ra trường, còn anh đã bắt đầu đi làm được vài năm. Vừa trải qua thời gian đau khổ, nếm phải “vị đắng” tình yêu, nên lúc đầu tôi chỉ nghĩ làm quen anh để có người bầu bạn cho vui. Nhưng “mưa dầm thấm lâu”, càng ngày tôi càng thấy có cảm tình với anh. Tình yêu giữa chúng tôi cứ nảy nở một cách tự nhiên, chúng tôi yêu nhau bí mật mà không công khai với bất kì ai. Được khoảng 2 năm, anh ngỏ lời muốn cưới nên có hẹn đưa tôi về ra mắt gia đình nhà anh.

Ngày về ra mắt bố mẹ anh những tưởng sẽ là ngày hạnh phúc, nào ngờ, đây lại là khởi đầu cho những ngày đau khổ, mệt mỏi, khóc lóc đến vật vã của cả hai đứa. Sau khi nghe tôi giới thiệu về gia đình, bố mẹ anh bỗng “biến sắc”, lập tức ngăn cản hai đứa tiếp tục yêu nhau vì lý do chúng tôi là anh em họ hàng xa.

Theo lời bố mẹ anh, ông cố nội của anh trước đây từng có quan hệ ngoài luồng với một người phụ nữ khác, người đó chính là bà cố ngoại hiện tại của tôi. Sau đó, bà cố ngoại tôi quyết nuôi con một mình, còn gia đình anh cũng giấu giếm chuyện này để không bị người khác bàn tán. Vì vậy nên từ nhỏ đến lớn, cả tôi và anh đều không hề biết có sự tồn tại của một người anh em họ hàng xa như vậy.

Là anh họ hàng xa, mỗi lần gặp nhau tôi và anh đều không dám nhìn mặt vì đã làm việc này - Ảnh 1
Bí mật động trời khiến tôi như gục ngã - Ảnh minh họa: Internet

Tuy xét ra, quan hệ giữa tôi và người yêu là họ hàng xa không phải là mối quan hệ trong vòng 3 đời, nhưng gia đình anh vẫn kịch liệt phản đối. Một cú sốc từ trên trời rơi xuống khiến tôi như không thể đứng vững.

Rồi mọi chuyện cũng đến tai bố mẹ tôi. Thuyết phục không được, tôi chuyển sang giận dỗi, bỏ ăn vì nghĩ bố mẹ không thương mình. Nhưng rào cản của hai bên gia đình quá lớn, cuối cùng, tôi và anh vẫn phải quyết định rời xa nhau, dù cả hai đã tính toán đến chuyện kết hôn, sinh con đẻ cái.

Quãng thời gian yêu nhau, chúng tôi đã vẽ nên một tương lai rất đẹp dành cho hai đứa, chính vì vậy nên mãi cho đến hiện tại, khi gặp lại, dù vết thương lòng đã nguôi ngoai, nhưng cả hai vẫn xấu hổ và ngượng đỏ mặt.

Thỉnh thoảng, anh lại nhắn tin hỏi thăm tôi, nhưng tôi đều không hồi âm lại. Tôi không biết mình làm vậy có đúng không, vì dù sao chúng tôi cũng là anh em họ hàng, nhưng thà như vậy, còn hơn lại nhớ về câu chuyện đau lòng tôi đã phải rất mạnh mẽ để vượt qua.

Lỡ yêu 2 năm mới biết người yêu là anh họ hàng xa, mỗi lần gặp nhau tôi và anh đều không dám nhìn mặt

Lỡ yêu 2 năm mới biết người yêu là anh họ hàng xa, mỗi lần gặp nhau tôi và anh đều không dám nhìn mặt

Tình yêu giữa chúng tôi cứ nảy nở một cách tự nhiên, chúng tôi yêu nhau bí mật mà không công khai với bất kì ai. Được khoảng 2 năm, anh ngỏ lời muốn cưới nên có hẹn đưa tôi về ra mắt gia đình nhà anh.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Nợ nần mẹ chồng chẳng cho mượn 1 đồng, đang căng thẳng xoay tiền bà quay sang vay 20 triệu, biết lý do vợ chồng tôi 'choáng'

Nợ nần mẹ chồng chẳng cho mượn 1 đồng, đang căng thẳng xoay tiền bà quay sang vay 20 triệu, biết lý do vợ chồng tôi 'choáng'

Tâm sự 58 phút trước
Qua đêm nay (25/11), 3 con giáp ngồi mát đếm tiền, đổi đời GIÀU SỤ, làm ăn khấm khá, bắc thang đến thành công

Qua đêm nay (25/11), 3 con giáp ngồi mát đếm tiền, đổi đời GIÀU SỤ, làm ăn khấm khá, bắc thang đến thành công

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Trong 13 ngày tới (26/11 - 7/11), 3 con giáp nào GẶP DỮ HÓA LÀNH, phú quý đón tận cửa, tài lộc thăng hoa, tiền vàng rực rỡ

Trong 13 ngày tới (26/11 - 7/11), 3 con giáp nào GẶP DỮ HÓA LÀNH, phú quý đón tận cửa, tài lộc thăng hoa, tiền vàng rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Tôi bất ngờ về nhà, thấy vợ 'lúng túng khó hiểu', tôi lén lục đồ và 'hóa đá' khi thấy vật nhạy cảm trong tủ

Tôi bất ngờ về nhà, thấy vợ 'lúng túng khó hiểu', tôi lén lục đồ và 'hóa đá' khi thấy vật nhạy cảm trong tủ

Tâm sự 1 giờ 1 phút trước
Chồng cho chị gái nửa tỷ để mua nhà, biết được lý do đằng sau tôi oán hận chồng thấu xương

Chồng cho chị gái nửa tỷ để mua nhà, biết được lý do đằng sau tôi oán hận chồng thấu xương

Tâm sự 1 giờ 2 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 25/11/2025, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Hai 25/11/2025, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Từ 12h trưa mai (26/11/2025), 3 con giáp cập bến giàu có, may mắn theo chân, làm ăn phát đạt, tương lai xán lạn

Từ 12h trưa mai (26/11/2025), 3 con giáp cập bến giàu có, may mắn theo chân, làm ăn phát đạt, tương lai xán lạn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Chồng vào phòng cấp cứu, nhờ mẹ đưa cho vợ một thứ khiến tôi gục ngã

Chồng vào phòng cấp cứu, nhờ mẹ đưa cho vợ một thứ khiến tôi gục ngã

Tâm sự 1 giờ 14 phút trước
Vợ bất ngờ đòi ngủ chung với con riêng của chồng, tình cờ nhìn qua khe cửa thì tôi sững sờ tại chỗ

Vợ bất ngờ đòi ngủ chung với con riêng của chồng, tình cờ nhìn qua khe cửa thì tôi sững sờ tại chỗ

Tâm sự 1 giờ 16 phút trước
Phát hiện chồng ngoại tình ngay đêm tân hôn, danh tính 'tiểu tam' khiến tôi 'hóa đá'

Phát hiện chồng ngoại tình ngay đêm tân hôn, danh tính 'tiểu tam' khiến tôi 'hóa đá'

Tâm sự 1 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 26/11/2025 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Tư 26/11/2025 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi ngày 26/11/2025 của 12 con giáp: Tý giàu có vô bờ, Sửu thu hút tài lộc, Thìn đời sang trang may mắn

Tử vi ngày 26/11/2025 của 12 con giáp: Tý giàu có vô bờ, Sửu thu hút tài lộc, Thìn đời sang trang may mắn

Đúng ngày mai, thứ Tư 26/11/2025, 3 con giáp Phúc khí tựa biển đông, tiền tài nhiều vô kể, công danh sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Đúng ngày mai, thứ Tư 26/11/2025, 3 con giáp Phúc khí tựa biển đông, tiền tài nhiều vô kể, công danh sự nghiệp thăng tiến không ngừng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng đòi ly hôn đuổi vợ con ra khỏi nhà, 1 năm sau tôi 'đỏ mắt' khi đi ngang qua nhà chồng cũ

Chồng đòi ly hôn đuổi vợ con ra khỏi nhà, 1 năm sau tôi 'đỏ mắt' khi đi ngang qua nhà chồng cũ

Nửa đêm bỏ qua chục cuộc điện thoại của vợ, chồng 'lạnh sống lưng' khi nghe tin báo ngày hôm sau

Nửa đêm bỏ qua chục cuộc điện thoại của vợ, chồng 'lạnh sống lưng' khi nghe tin báo ngày hôm sau

Nợ nần mẹ chồng chẳng cho mượn 1 đồng, đang căng thẳng xoay tiền bà quay sang vay 20 triệu, biết lý do vợ chồng tôi 'choáng'

Nợ nần mẹ chồng chẳng cho mượn 1 đồng, đang căng thẳng xoay tiền bà quay sang vay 20 triệu, biết lý do vợ chồng tôi 'choáng'

Tôi bất ngờ về nhà, thấy vợ 'lúng túng khó hiểu', tôi lén lục đồ và 'hóa đá' khi thấy vật nhạy cảm trong tủ

Tôi bất ngờ về nhà, thấy vợ 'lúng túng khó hiểu', tôi lén lục đồ và 'hóa đá' khi thấy vật nhạy cảm trong tủ

Chồng cho chị gái nửa tỷ để mua nhà, biết được lý do đằng sau tôi oán hận chồng thấu xương

Chồng cho chị gái nửa tỷ để mua nhà, biết được lý do đằng sau tôi oán hận chồng thấu xương

Chồng vào phòng cấp cứu, nhờ mẹ đưa cho vợ một thứ khiến tôi gục ngã

Chồng vào phòng cấp cứu, nhờ mẹ đưa cho vợ một thứ khiến tôi gục ngã