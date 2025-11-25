Chồng đòi ly hôn đuổi vợ con ra khỏi nhà, 1 năm sau tôi 'đỏ mắt' khi đi ngang qua nhà chồng cũ

Tâm sự 25/11/2025 21:06

Bỗng một ngày chồng bất ngờ đòi ly hôn vợ. Anh ấy nói đã qua lại với một người phụ nữ khác, không còn yêu vợ nữa. Tôi chết lặng khi nghe chồng thú nhận, anh còn đưa tôi xem hình của người phụ nữ kia rồi nói mong tôi cho anh được toại nguyện bên người tình. Tôi khóc hết nước mắt hỏi chồng có từng nghĩ cho hai con của chúng tôi không?

Tôi và chồng yêu nhau từ thời đại học, ra trường thì lấy nhau. Sống với nhau 7 năm, chúng tôi có hai con đáng yêu. Chồng tôi rất giỏi kiếm tiền, cuộc sống của gia đình tôi khá sung túc và hạnh phúc.

Bỗng một ngày chồng bất ngờ đòi ly hôn vợ. Anh ấy nói đã qua lại với một người phụ nữ khác, không còn yêu vợ nữa. Tôi chết lặng khi nghe chồng thú nhận, anh còn đưa tôi xem hình của người phụ nữ kia rồi nói mong tôi cho anh được toại nguyện bên người tình. Tôi khóc hết nước mắt hỏi chồng có từng nghĩ cho hai con của chúng tôi không?

 

Nhưng dù tôi có xin anh suy nghĩ lại thì chồng tôi vẫn dứt khoát viết đơn ly hôn. Ngay sau đó, anh ép ba mẹ con tôi dọn ra khỏi nhà anh, chỉ đưa cho tôi 15 triệu để tìm nhà ở tạm. Hết tình cạn nghĩa chính là như vậy. Ngôi nhà này vốn là tài sản trước khi cưới của chồng tôi. Lúc lấy anh tôi cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ nghĩ đã là vợ chồng với nhau thì của chồng công vợ. Tôi nào ngờ được có ngày sẽ bị chồng đuổi ra khỏi nhà như thế.

Từ ngày ly hôn với chồng, tôi chật vật cân bằng cuộc sống để chăm sóc cho hai con. Chồng tôi vẫn còn có lương tâm khi mỗi tháng gửi tiền nuôi con. Số tiền đó đủ để trả tiền nhà trọ và trả tiền học phí cho hai con.

Tôi hận chồng cũ tột cùng, đến cả con đường sang nhà anh tôi cũng không muốn đi qua. Tôi cũng chưa từng ghé thăm bố mẹ chồng. Dù trước đó họ đối xử với tôi rất tốt nhưng khi chồng tôi đòi ly hôn thì họ cũng chẳng can ngăn câu nào.

 

Chồng đòi ly hôn đuổi vợ con ra khỏi nhà, 1 năm sau tôi 'đỏ mắt' khi đi ngang qua nhà chồng cũ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đến một lần vì vội vàng đi công việc nên tôi vô tình đi ngang nhà bố mẹ chồng cũ. Khi nhìn vào tôi chết sững không thể tin vào mắt mình. Tôi thấy trong sân nhà, chồng cũ đang ngồi trên xe lăng, trông anh gầy ốm xanh xao như biến thành một người khác. Tóc anh chẳng còn bao nhiêu, trông như đang bệnh rất nặng.

Tôi kiềm lòng không được, ghé vào nhà chồng cũ. Chồng cũ thấy tôi thì mặt hốt hoảng tìm cách đẩy xe lăn bỏ đi. Nhưng tôi đã thấy anh rồi, tôi giữ xe lăn lại rồi nhìn bố mẹ chồng đi ra. Lúc này tôi mới biết hết sự thật chồng cũ đã giấu mình.

Chồng cũ đề nghị ly hôn với tôi vì biết mình mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối. Anh tuyệt tình với mẹ con tôi như thế là để tôi oán hận anh mà không phải đau lòng nếu sau này anh mất đi. Anh định sau khi mình mất đi sẽ nhờ bố mẹ đưa hết nhà cửa, tài sản cho tôi. Anh cũng không để ai trong nhà nói với tôi sự thật.

Tôi khóc ngất khi biết sự thật. Tôi chỉ muốn ở bên chồng dù anh có bệnh tật nặng thế nào. Sau đó tôi và hai con dọn về ở cùng chồng cũ. Chúng tôi là một gia đình, ở bên cạnh anh đến khi anh rời đi...

Chồng cho chị gái nửa tỷ để mua nhà, biết được lý do đằng sau tôi oán hận chồng thấu xương

Chồng cho chị gái nửa tỷ để mua nhà, biết được lý do đằng sau tôi oán hận chồng thấu xương

Tôi và chồng sống cùng nhau 8 năm, có hai con một trai một gái. Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi khá viên mãn. Tôi làm dâu được bố mẹ chồng yêu thương. Chồng tôi thường phải công tác xa nhà, vì tính chất công việc nên có khi anh đi cả mấy tháng mới về nhà với vợ con. Tôi làm nhân viên văn phòng bình thường, công việc không kiếm được nhiều tiền nhưng tôi có thời gian để chăm sóc gia đình.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Nợ nần mẹ chồng chẳng cho mượn 1 đồng, đang căng thẳng xoay tiền bà quay sang vay 20 triệu, biết lý do vợ chồng tôi 'choáng'

Nợ nần mẹ chồng chẳng cho mượn 1 đồng, đang căng thẳng xoay tiền bà quay sang vay 20 triệu, biết lý do vợ chồng tôi 'choáng'

Tâm sự 57 phút trước
Qua đêm nay (25/11), 3 con giáp ngồi mát đếm tiền, đổi đời GIÀU SỤ, làm ăn khấm khá, bắc thang đến thành công

Qua đêm nay (25/11), 3 con giáp ngồi mát đếm tiền, đổi đời GIÀU SỤ, làm ăn khấm khá, bắc thang đến thành công

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Trong 13 ngày tới (26/11 - 7/11), 3 con giáp nào GẶP DỮ HÓA LÀNH, phú quý đón tận cửa, tài lộc thăng hoa, tiền vàng rực rỡ

Trong 13 ngày tới (26/11 - 7/11), 3 con giáp nào GẶP DỮ HÓA LÀNH, phú quý đón tận cửa, tài lộc thăng hoa, tiền vàng rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Tôi bất ngờ về nhà, thấy vợ 'lúng túng khó hiểu', tôi lén lục đồ và 'hóa đá' khi thấy vật nhạy cảm trong tủ

Tôi bất ngờ về nhà, thấy vợ 'lúng túng khó hiểu', tôi lén lục đồ và 'hóa đá' khi thấy vật nhạy cảm trong tủ

Tâm sự 1 giờ 0 phút trước
Chồng cho chị gái nửa tỷ để mua nhà, biết được lý do đằng sau tôi oán hận chồng thấu xương

Chồng cho chị gái nửa tỷ để mua nhà, biết được lý do đằng sau tôi oán hận chồng thấu xương

Tâm sự 1 giờ 1 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 25/11/2025, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Hai 25/11/2025, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Từ 12h trưa mai (26/11/2025), 3 con giáp cập bến giàu có, may mắn theo chân, làm ăn phát đạt, tương lai xán lạn

Từ 12h trưa mai (26/11/2025), 3 con giáp cập bến giàu có, may mắn theo chân, làm ăn phát đạt, tương lai xán lạn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Chồng vào phòng cấp cứu, nhờ mẹ đưa cho vợ một thứ khiến tôi gục ngã

Chồng vào phòng cấp cứu, nhờ mẹ đưa cho vợ một thứ khiến tôi gục ngã

Tâm sự 1 giờ 13 phút trước
Vợ bất ngờ đòi ngủ chung với con riêng của chồng, tình cờ nhìn qua khe cửa thì tôi sững sờ tại chỗ

Vợ bất ngờ đòi ngủ chung với con riêng của chồng, tình cờ nhìn qua khe cửa thì tôi sững sờ tại chỗ

Tâm sự 1 giờ 15 phút trước
Phát hiện chồng ngoại tình ngay đêm tân hôn, danh tính 'tiểu tam' khiến tôi 'hóa đá'

Phát hiện chồng ngoại tình ngay đêm tân hôn, danh tính 'tiểu tam' khiến tôi 'hóa đá'

Tâm sự 1 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 26/11/2025 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Tư 26/11/2025 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi ngày 26/11/2025 của 12 con giáp: Tý giàu có vô bờ, Sửu thu hút tài lộc, Thìn đời sang trang may mắn

Tử vi ngày 26/11/2025 của 12 con giáp: Tý giàu có vô bờ, Sửu thu hút tài lộc, Thìn đời sang trang may mắn

Đúng ngày mai, thứ Tư 26/11/2025, 3 con giáp Phúc khí tựa biển đông, tiền tài nhiều vô kể, công danh sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Đúng ngày mai, thứ Tư 26/11/2025, 3 con giáp Phúc khí tựa biển đông, tiền tài nhiều vô kể, công danh sự nghiệp thăng tiến không ngừng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sang nhà chị gái ở nhờ 5 ngày, tôi ngượng đỏ mặt với hành động không ngờ của anh rể hằng đêm

Sang nhà chị gái ở nhờ 5 ngày, tôi ngượng đỏ mặt với hành động không ngờ của anh rể hằng đêm

Nửa đêm bỏ qua chục cuộc điện thoại của vợ, chồng 'lạnh sống lưng' khi nghe tin báo ngày hôm sau

Nửa đêm bỏ qua chục cuộc điện thoại của vợ, chồng 'lạnh sống lưng' khi nghe tin báo ngày hôm sau

Nợ nần mẹ chồng chẳng cho mượn 1 đồng, đang căng thẳng xoay tiền bà quay sang vay 20 triệu, biết lý do vợ chồng tôi 'choáng'

Nợ nần mẹ chồng chẳng cho mượn 1 đồng, đang căng thẳng xoay tiền bà quay sang vay 20 triệu, biết lý do vợ chồng tôi 'choáng'

Tôi bất ngờ về nhà, thấy vợ 'lúng túng khó hiểu', tôi lén lục đồ và 'hóa đá' khi thấy vật nhạy cảm trong tủ

Tôi bất ngờ về nhà, thấy vợ 'lúng túng khó hiểu', tôi lén lục đồ và 'hóa đá' khi thấy vật nhạy cảm trong tủ

Chồng cho chị gái nửa tỷ để mua nhà, biết được lý do đằng sau tôi oán hận chồng thấu xương

Chồng cho chị gái nửa tỷ để mua nhà, biết được lý do đằng sau tôi oán hận chồng thấu xương

Chồng vào phòng cấp cứu, nhờ mẹ đưa cho vợ một thứ khiến tôi gục ngã

Chồng vào phòng cấp cứu, nhờ mẹ đưa cho vợ một thứ khiến tôi gục ngã