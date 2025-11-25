Từ 1/12 đến 31/12 dương lịch, 3 con giáp vận may bùng nổ, trở thành đại gia tiền tỷ, đón lộc đất đai, tiền của dư dả, gánh bạc gánh vàng

Theo tử vi dự đoán, 3 con giáp sau làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, tiền đẻ ra tiền.

Tuổi Mùi 

Tuổi Mùi sẽ cân nhắc nâng cao kỹ năng chuyên môn để có cơ hội thăng tiến hơn nữa trong tương lai. Bạn sẽ nhận được khoản tiền thưởng nho nhỏ từ công việc chính thức của mình. Với số tiền này, bản mệnh cho thể đảm bảo chi tiêu của gia đình giai đoạn cuối năm.

Về chuyện tình cảm đôi lứa, hai bạn duy trì mối quan hệ bình hòa với nhau. Bản mệnh và người yêu của mình luôn đề cao mối quan hệ hiện tại nên cả hai luôn cố gắng hết sức để cả hai có những phút giây thật hạnh phúc bên nhau.

Từ 1/12 đến 31/12 dương lịch, 3 con giáp vận may bùng nổ, trở thành đại gia tiền tỷ, đón lộc đất đai, tiền của dư dả, gánh bạc gánh vàng - Ảnh 1
Tuổi Thân 

Tương phá xuất hiện tháng này cho thấy bạn cũng cần cẩn trọng hơn với các mối quan hệ xung quanh, đặc biệt là các mối quan hệ hợp tác trong công việc. Bạn dễ ảnh hưởng các vấn đề do tiểu nhân gây ra, bị phiền não vô ích, tốn nhiều thời gian, công sức.

Chính Tài dự báo việc làm ăn thuận lợi, hanh thông, có những người kiếm được số tiền lớn, rủng rỉnh tiền tiêu trong tháng này. Có xu hướng tiêu xài hoang phí, thậm chí ảnh hưởng cả số tiền tiết kiệm mà bạn cố gắng để dành trong suốt thời gian dài vừa qua.

Người độc thân khó có cơ hội kết đôi hơn những tháng trước đây. Lúc này bạn cần học cách yêu bản thân, thử học thêm những kỹ năng mới trong cuộc sống để bớt tập trung vào chuyện tình cảm. Các cặp đôi căng thẳng, một số không nhận được sự đồng ý của người thân.

Thời điểm tháng này lục phủ ngũ tạng hoạt động mạnh hơn, đặc biệt gan dễ bị tổn thương, từ đó ảnh hưởng đến huyết quản, tim và thận.

Từ 1/12 đến 31/12 dương lịch, 3 con giáp vận may bùng nổ, trở thành đại gia tiền tỷ, đón lộc đất đai, tiền của dư dả, gánh bạc gánh vàng - Ảnh 2
Tuổi Ngọ 

Tuổi Ngọ được ví như “ngựa chiến xông trận”, vận trình tăng phi mã, làm gì cũng gặp thuận lợi. Công việc trơn tru thuận lợi, mở ra nhiều cửa sáng: những việc dang dở được thực hiện nhanh chóng, dự án được duyệt, hợp đồng dễ chốt, người có chức vụ được tín nhiệm giao việc lớn, thu nhập được cải thiện bất ngờ. Danh tiếng của bạn được củng cố mạnh, đặc biệt trong môi trường nghề nghiệp, họ được đồng nghiệp yêu quý, cấp trên tín nhiệm giao cho trọng trách lớn.

Tài lộc của tuổi Ngọ tăng bất ngờ từ nhiều nguồn, công việc chính phụ, nghề tay trái đều đại lộc. Không chỉ ổn định, tiền còn về theo kiểu “dồn dập”, giống như trúng số mini liên tục. Người kinh doanh – buôn bán cực kỳ thịnh, lợi nhuận gấp 4, 5 lần tháng trước, còn người làm văn phòng có khả năng tăng thu nhập hoặc nhận khoản thưởng lớn.

Từ 1/12 đến 31/12 dương lịch, 3 con giáp vận may bùng nổ, trở thành đại gia tiền tỷ, đón lộc đất đai, tiền của dư dả, gánh bạc gánh vàng - Ảnh 3
Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

