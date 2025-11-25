Tử vi 2 ngày cuối tuần (29/11 - 30/11): 3 con giáp một bước lên đời, tiền nhiều vô số kể, giàu có vang danh, cuộc đời tươi đẹp

Công việc của tuổi Thìn có những bước tiến nhanh chóng. Bạn nắm bắt tốt những cơ hội và đạt được thành công trong tương lai. Người tuổi này cũng rất giỏi trong giao tiếp và ứng xử với mọi người xung quanh nên nhận được sự ủng hộ cao từ đồng nghiệp.

Vận trình tình duyên của bản mệnh cũng sẽ trở nên êm ấm. Tuổi Thìn nhận được sự quan tâm và yêu thương hết lòng từ đối phương. Hai bạn dành nhiều thời gian bên nhau ngày cuối năm và cùng nhau hoạch định cho năm mới.

Tử vi hàng tháng 12 con giáp tháng này mọi chuyện sẽ diễn ra trôi chảy, ít trở ngại, vì vậy hãy mạnh dạn áp dụng các ý tưởng của mình, đừng để ngày tháng trôi đi một cách uổng phí. Thực Thần hỗ trợ cho các mối quan hệ trở nên hài hòa, vui vẻ hơn. Tình cảm đồng nghiệp, đối tác cũng đã tốt đẹp hơn, chúng mang lại cho bạn niềm vui mỗi ngày đến công sở.

Tả Phù phò tá nên tháng mới mang tới nhiều may mắn và sự hỗ trợ hiệu quả khi bạn cần. Tài lộc tháng này nhờ thế mà cũng được tăng tiến, bạn có thể mua cho mình những món đồ yêu thích.

Một tháng tốt lành cho việc cải thiện mối quan hệ. Người có gia đình cảm thấy khá hài lòng với cuộc sống, thái độ tích cực này rất dễ nhận biết và được bạn đời tán thưởng.

Thiên Cẩu có thể gây hại cho sức khỏe của con giáp tuổi Mùi ở thời điểm hiện tại. Vì thế, tháng này phải để ý hơn tới sức khỏe của mình, không được chủ quan.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi, đây là giai đoạn tuổi Dần có những thay đổi vượt bậc và tích cực, tuổi Dần bước vào chuỗi ngày tài lộc cực thịnh. Những nỗ lực không biết mệt mỏi từ trước đến nay bất ngờ được đền đáp bằng những thành tựu rực rỡ, khi công việc hanh thông, các kế hoạch lớn nhỏ đều tiến triển tốt, chắc chắn sẽ mang lại nguồn thu dồi dào. Bạn có khả năng ký kết hợp đồng, gặp khách hàng tiềm năng, ký kết đơn hàng lớn hoặc nhận được sự hỗ trợ quan trọng từ người có kinh nghiệm.

Tiền vào cửa trước – vàng vào cửa sau đúng với tuổi Dần giai đoạn này. Thu nhập từ công việc chính tăng rõ rệt, còn nguồn phụ hoặc kinh doanh cá nhân cũng có tín hiệu tốt bất ngờ. Thậm chí họ còn trúng đậm trong những trò chơi may rủi. Đây là thời điểm tuổi Dần dễ đổi vận, tài chính phất mạnh, cuộc sống bước sang trang sung túc.

Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!