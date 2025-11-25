Đúng ngày 26/11, 27/11 và 28/11, 3 con giáp hốt tiền mỏi tay, tiền của đề huề, hứng trọn lộc trời, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Theo tử vi dự đoán, 3 con giáp sau giàu có vô biên, may mắn ngập tràn.

Tuổi Tuất 

Công việc của tuổi Tuất sẽ không có gì đáng ngại. Bạn có thể cân đối công việc dù có nhiều nhiệm vụ phải đảm nhận cùng lúc. Con giáp này chỉ cần nỗ lực cho những mục tiêu sự nghiệp của mình và đừng quan tâm đến ý kiến của người khác sẽ sớm công thành danh toại.

Ngoài ra, vận trình tình duyên vui vẻ. Bạn và đối phương đều dành cho nhau sự yêu thương hết mực. Người tuổi này biết cách khiến cho đối phương cảm thấy hạnh phúc trọn vẹn khi gần bên. Những bạn độc thân sẽ sớm gặp được người phù hợp khi tham gia vào các hoạt động ngoại khóa.

Tuổi Hợi 

Mọi việc lên xuống, thăng trầm theo cảm xúc của bạn. Tháng này bạn có xu hướng hành động quá cảm xúc, việc này khiến công việc không đủ phân minh. Nếu cứ để tình cảm vướng mắc, ảnh hưởng tới cuộc sống sẽ khiến bạn bị lụy và không thể làm gì.

Dù kiếm được tiền nhưng tháng này tuổi Hợi chịu ảnh hưởng bất lợi của Đại Hao. Số tiền tiêu ra khá nhiều, nhất là trong các khoản chi cho đồ có giá trị lớn, nếu không có kế hoạch từ sớm thì bản mệnh cũng rất căng thẳng.

Mâu thuẫn trong gia đình sẽ sớm được hóa giải. Nguyệt Lệnh Thai tốt cho những cặp gia đình tuổi Hợi đang mong chờ bầu bí hoặc việc sinh con thuận sẽ buồm xuôi gió. Nếu bản mệnh có kế hoạch cho những việc như trên thì hãy chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo nhé.

Ngũ Hoàng bay về phương Đông Nam, bản mệnh cần quan tâm đến sức khỏe của bản thân nhiều hơn. Đừng chỉ tập trung vào công việc mà quên việc quan trọng này. 

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi bản chất hiền lành, dễ gần, sống tình cảm và rất đáng tin. Trước đây vì quá an phận, dễ thỏa mãn hoặc chỉ chọn phương án an toàn nên thăng tiến chậm, lợi nhuận cũng chỉ ở mức vừa đủ. Mùa đông này, “Kim Quỹ” và “Thiên Trù” – hai sao chủ về tài lộc và ổn định đồng thời ghé thăm, mang đến vận trình vững chắc như dê vượt tuyết mà vẫn thong dong.

Về sự nghiệp: Lãnh đạo giao việc quan trọng, đồng nghiệp chủ động học hỏi, những việc nhỏ lâu nay âm thầm làm tốt bỗng được ghi nhận xứng đáng. Người làm giáo dục, y tế, hành chính, dịch vụ công sẽ nhận thưởng vượt bậc, dễ được cất nhắc lên vị trí quản lý hoặc tăng lương đáng kể.

Về tài lộc: Đầu tư kiểu “chậm mà chắc” bỗng sinh lời ngoài mong đợi. Một khoản gửi tiết kiệm, mua vàng, góp vốn làm ăn với bạn bè thân thiết hay dự án do người quen giới thiệu đều “đẻ” ra lãi lớn. Mối quan hệ xã hội tốt giúp tuổi Mùi tiếp cận những kênh tài chính ẩn, tiền vào đều đặn, ví tiền ngày càng phình to.

