Từ 5/12 - 25/12: 3 con giáp tài lộc tới ào ào, số mệnh phú quý giàu có, cuộc sống hưng thịnh

Tuổi Tỵ gặp vận may tài lộc, đặc biệt với người kinh doanh – cơ hội đầu tư sinh lời, khách hàng tin tưởng, hợp đồng thuận lợi. Người làm công ăn lương có thể được tăng lương hoặc khen thưởng nhờ nỗ lực và tinh thần trách nhiệm.

Trong tình cảm, mọi hiểu lầm, khúc mắc dễ được hóa giải. Hôm nay là dịp tốt để bạn và người ấy trò chuyện, cảm thông và hàn gắn. Đừng để những giận dỗi nhỏ làm phai nhạt tình yêu.

Nguyệt lệnh Trường sinh khiến cho bản mệnh thời gian này hay lưỡng lự, không dứt khoát trong bất cứ việc gì vì bạn lo lắng về những kết quả không như ý. Thực tế là bạn gặp chướng ngại chủ yếu ở vấn đề tinh thần, nên cố gắng hành động nhiều hơn để tránh việc nghĩ nhiều.

Tháng mới khá vất vả nhưng bù lại là việc này mang lại cho bạn tiền bạc. Ví dụ đi xa để ký kết hợp đồng lớn hoặc tham gia sự kiện quan trọng giúp bạn gia tăng thu nhập thì không nên từ chối.

Người độc thân thời gian này có người đưa kẻ đón khiến ai cũng phải ghen tị. Những cặp đôi đang trải qua giai đoạn hạnh phúc ngập tràn. Một số cặp vợ chồng son lúc này cũng nhận được tin vui bầu bí, hân hoan thông báo cho nội ngoại hai bên.

Ngoài ra Bạch Hổ hung tinh dự báo có những điều gây bất lợi cho sức khỏe của bản mệnh. Thay vì việc cố gắng uống thuốc bổ thì bạn nên lắng nghe cơ thể mình, ăn uống đúng bữa, thể dục thường xuyên.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tuổi Thân là con giáp thông minh, hoạt bát, thích dịch chuyển. Cuộc đời họ là chuỗi ngày may mắn triền miên, tiền tài rủng rỉnh. Trong ngày này, tuổi Thân gặp vận may liên tiếp. Bạn xử lý công việc nhanh chóng, đúng lúc, đúng trọng tâm, khiến cấp trên tin tưởng và giao thêm nhiệm vụ mang tính bước ngoặt, do đó lương thưởng cũng được tăng nhanh mạnh mẽ. Người làm kinh doanh thì khách hàng mới kéo đến, doanh số tăng vượt dự kiến, lợi nhuận tăng vù vù.

Tài lộc của tuổi Thân vô cùng thịnh vượng: tiền vào đều, có khoản lớn bất ngờ, đặc biệt phù hợp cho các giao dịch quan trọng. Thời gian này quý nhân còn xuất hiện đúng lúc đưa họ vượt qua khó khăn, mở ra những cơ hội mới. Danh tiếng của họ cũng được củng cố từng ngày, ai nghe tên cũng phải nể nang thán phục.

Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!