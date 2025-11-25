5 ngày đầu tháng 12 (1/12 - 5/12): 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, giàu lên nhanh chóng, tiền bạc rủng rỉnh, ngồi một chỗ đếm tiền

Công việc của tuổi Sửu diễn ra tương đối ổn định. Có vẻ như mọi việc tiến triển tương đối tốt nên người tuổi này chỉ cần tập trung vào giải quyết các vấn đề còn tồn đọng. Nhiều cơ hội kiếm tiền mở ra trước mắt nên chỉ cần con giáp này nhạy bén nắm bắt thì có thể nâng cao nguồn tích lũy một cách rõ rệt.

Về chuyện tình cảm, đào hoa vượng giúp cho các cặp đôi yêu nhau và người độc thân nhận nhiều tin vui liên quan đến chuyện tình duyên. Vì thế, bạn có thể an tâm bên cạnh một nửa yêu thương của mình.

Tháng mới xuất hiện những vấn đề đòi hỏi tuổi Mão tốn khá nhiều công sức, ít người giúp đỡ. Thế nhưng trong đó cũng ẩn tàng những cơ hội để bạn tạo ra sự đột phá. Nhất là ai đang làm việc có kế hoạch, có tổ chức thì càng gia tăng được hiệu quả trong thời gian ngắn.

Người làm công ăn lương có thu nhập tốt hơn, trong khi người làm ăn kinh doanh có doanh thu ổn định, đều đặn, nhưng không có doanh thu bất thường nào cả. Lời khuyên là bạn nên kiên trì, đừng mơ mộng về chuyện giàu có sau một đêm kẻo bị vướng vào những cạm bẫy.

Bản mệnh được yêu chiều, vì thế mới sinh ra giận hờn và thiếu đi sự lắng nghe. Con giáp tuổi Mão nhớ rằng, nếu được người ấy nhường nhịn thì cũng phải biết điều nhé.

Nguyệt lệnh Bệnh cho thấy có thể vì bận rộn, căng thẳng nên tuổi Mão có thể sinh bệnh. Lời khuyên cho bạn trong thời gian này đó là mỗi ngày bạn phải tìm cách giải tỏa hết căng thẳng trước khi lên giường ngủ đi nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Mùi là con giáp thiện lương, chăm chỉ, cuộc sống rất giàu phúc báo. Thời gian này, tuổi Mùi bước vào giai đoạn tài chính khởi sắc mạnh, làm gì cũng ra tiền, đụng đâu trúng đó, hanh thông tuyệt đối. Công việc thuận lợi bất ngờ, mắt nhìn cơ hội chuẩn xác nên dễ chốt được dự án, đơn hàng hoặc công việc mang lại thu nhập cao. Thần Tài mang lại cho họ những cơ hội lớn để có thể làm ăn, sinh lời. Quý nhân cũng xuất hiện đúng thời điểm, giải quyết mọi cản trở, bế tắc.

Tài lộc của tuổi Mùi đến từ nhiều hướng: Có thể từ công việc chính, công việc phụ và cả may mắn ngoài dự tính. Những nguồn thu thụ động cũng dồi dào, họ tích lũy và sắm sanh được nhiều tài sản giá trị. Đây là thời điểm bạn “chính thức thoát nghèo”, tài chính giải tỏa, cuộc sống bớt áp lực, tinh thần nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!