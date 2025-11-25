Nếu hôm đó không vì thấy vợ tắm lâu mà ngó qua khe cửa phòng tắm, tôi đã không kinh ngạc phát hiện bí mật của vợ

Tâm sự 25/11/2025 23:49

Con trai của tôi đã 4 tuổi thì đã hết 3 năm vợ tôi phải nuôi con một mình. Tôi biết vợ chịu nhiều cực khổ nên luôn gửi tiền về cho vợ nhiều hơn, còn mua những món đồ quý giá để tặng vợ. Nhưng khi nhận những món đó, vợ tôi cũng không vui hơn được bao nhiêu.

Tôi còn nhớ lúc mới cưới, vợ tôi nói nhiều lắm, than thở với tôi cũng nhiều. Nhưng vì tôi cứ đi sớm về khuya, dần dà cô ấy cũng chẳng trách gì tôi nữa. Thay vì trông chờ tôi giúp cái gì, cô ấy sẽ tìm cách tự làm. Ban đầu tôi cũng chẳng để ý, vì cứ tối tăm mặt mũi đi làm. Nhưng sau này rồi tôi mới thấy những việc đáng lẽ một người đàn ông là tôi nên làm, chẳng hạn như thay bóng đèn, sửa máy quạt… thì vợ tôi từ lúc nào đã học làm.

Ngày vợ tôi sinh con đầu lòng, tôi còn đang ở tận ngoài Bắc chạy công trình. Ngày con tròn một tháng tuổi, tôi chỉ về thăm nhà được đúng 3 hôm rồi lại đi. Tôi biết vợ chăm con một mình cực khổ nhưng công việc liên quan tới thăng tiến, tôi không thể từ bỏ. Huống hồ, vợ tôi còn động viên chồng cố gắng, cô ấy có thể tự lo cho mình.

 

Con trai của tôi đã 4 tuổi thì đã hết 3 năm vợ tôi phải nuôi con một mình. Tôi biết vợ chịu nhiều cực khổ nên luôn gửi tiền về cho vợ nhiều hơn, còn mua những món đồ quý giá để tặng vợ. Nhưng khi nhận những món đó, vợ tôi cũng không vui hơn được bao nhiêu.

Một đợt về thăm nhà hơn một tháng, tôi mới phát hiện sức khỏe của vợ mình giảm sút đi nhiều. Cô ấy gầy đi tận 6, 7 ký, ăn uống cũng không được như trước. Khi tôi hỏi thì vợ chỉ bảo do gần đây không khỏe trong người. Tôi nghe thế thì vội đi mua thức ăn bổ dưỡng về để nấu cho vợ ăn, mong vợ mau khỏe hơn.

Một hôm tôi bất ngờ về nhà sau 3 tháng xa vợ con. Vợ tôi lại trông kém sắc hơn lần trước tôi về. Tôi gặng hỏi thế nào vợ tôi cũng nói không sao, nhưng tôi có linh cảm vợ có chuyện gì đó chưa thể nói với tôi.

Nếu hôm đó không vì thấy vợ tắm lâu mà ngó qua khe cửa phòng tắm, tôi đã không kinh ngạc phát hiện bí mật của vợ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đến chiều hôm đó, tôi thấy vợ vào nhà tắm cả tiếng đồng hồ rồi mà không thấy ra. Tôi sốt ruột không biết vợ có bị gì không nên vội ghé mắt qua cửa để nhìn. Tôi bàng hoàng khi phát hiện bí mật của vợ. Cô ấy đứng ngẩn ra nhìn vào gương. Tôi cũng nhìn theo ánh mắt của vợ thì thấy một bên ngực của vợ đã mất đi. Tôi chết sững, rốt cuộc vợ tôi đã trải qua chuyện gì mà không hề nói với tôi?

 

Vợ tôi phát hiện chồng đang nhìn thì vội vàng tìm chiếc khăn để che đi phần ngực kia. Tôi thấy mắt vợ ầng ậng nước như sắp tuôn ra. Sau khi nghe tôi hỏi có chuyện gì thì cô ấy òa khóc lớn.

Hóa ra, vợ tôi bị u nang trên ngực, nếu phát hiện trễ một chút thì rất có thể trở thành ung thư. Từ khi biết bệnh, vợ tôi sụt cân liên tục, cũng không ăn được gì. Đến khi cắt một bên ngực, vợ tôi cũng không muốn để tôi biết vì sợ ảnh hưởng đến công việc của chồng. Giờ khi đã cắt một bên ngực, cô ấy tự ti hơn, cảm thấy mình không còn sức hút với chồng.

Tôi không cầm được nước mắt. Tôi thấy mình tệ quá, vợ bệnh như thế cũng không biết. Tôi nói với vợ:

“Anh xin lỗi giờ mới biết. Vợ anh là đẹp nhất, vợ anh là duy nhất. Sau này, anh sẽ đền bù lại hết cho em. Anh sẽ không để em chịu khổ một mình nữa”.

 

Cũng trong đêm đó, tôi quyết định chuyển công tác về gần nhà. Tiền bạc, danh vọng gì chứ nếu tôi không thể là người chồng thương vợ, báo đáp ân tình vợ hy sinh cho gia đình. Tôi muốn dành nhiều thời gian cho vợ hơn, để động viên, chăm sóc cô ấy nhiều hơn. Bởi giờ tôi mới hiểu quan trọng hơn mọi thứ là gia đình, là người vợ tào khang của mình.

Thấy thứ lạ trong túi áo của chồng, tôi run rẩy choáng váng, sự thật đằng sau càng khiến tôi nức nở

Thấy thứ lạ trong túi áo của chồng, tôi run rẩy choáng váng, sự thật đằng sau càng khiến tôi nức nở

Em yêu thương, lo lắng cho chồng con như thế nên khi thấy một lọ dung dịch lạ trong túi của chồng mới choáng váng tới mức run rẩy. Đó là một chai dung dịch vệ sinh phụ nữ. Đây rõ ràng không phải là loại em hay xài, vậy chồng mua cho ai? Vậy thì chỉ có thể là chồng ngoại tình rồi mua cho bồ. Nghĩ thế mà em lòng nóng phừng phừng, nếu không lôi cái áo chồng nhét trong góc nhà ra giặt thì sao em lại biết bí mật của chồng thế này?

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Nghe lục đục dưới bếp, dâu trẻ vác gậy đi đánh trộm để rồi bật khóc nức nở khi thấy thứ này

Nghe lục đục dưới bếp, dâu trẻ vác gậy đi đánh trộm để rồi bật khóc nức nở khi thấy thứ này

Tâm sự 3 giờ 50 phút trước
Vừa mặc váy cưới bước vào nhà, cô dâu 'hoảng hốt' khi đứa trẻ 'chạy đến ôm chặt' rồi gọi 'mẹ ơi'

Vừa mặc váy cưới bước vào nhà, cô dâu 'hoảng hốt' khi đứa trẻ 'chạy đến ôm chặt' rồi gọi 'mẹ ơi'

Tâm sự 3 giờ 50 phút trước
Con gái càng lớn càng xinh, chồng 'nghi ngoại tình' ép vợ xét nghiệm adn 3 lần, 'kết quả cuối cùng' khiến cả nhà 'sốc ngất'

Con gái càng lớn càng xinh, chồng 'nghi ngoại tình' ép vợ xét nghiệm adn 3 lần, 'kết quả cuối cùng' khiến cả nhà 'sốc ngất'

Tâm sự 3 giờ 50 phút trước
Cánh tủ bếp không mở được, vợ cứ ngỡ bị kẹt để rồi tay chân run rẩy khi thấy thứ bên trong

Cánh tủ bếp không mở được, vợ cứ ngỡ bị kẹt để rồi tay chân run rẩy khi thấy thứ bên trong

Tâm sự 3 giờ 51 phút trước
Chuyện sẽ không có gì nếu vợ chồng em ra ở riêng

Chuyện sẽ không có gì nếu vợ chồng em ra ở riêng

Tâm sự 3 giờ 51 phút trước
Biết vợ ngoại tình, chồng 'tung chiêu' bắt ghen khiến cả đời vợ sống trong nỗi ám ảnh sợ sệt

Biết vợ ngoại tình, chồng 'tung chiêu' bắt ghen khiến cả đời vợ sống trong nỗi ám ảnh sợ sệt

Tâm sự 3 giờ 52 phút trước
Thấy đồ vật lạ túi áo của chồng, tôi run rẩy choáng váng, sự thật đằng sau càng khiến tôi nức nở

Thấy đồ vật lạ túi áo của chồng, tôi run rẩy choáng váng, sự thật đằng sau càng khiến tôi nức nở

Tâm sự 3 giờ 53 phút trước
Chồng mất hơn một tháng vợ bất ngờ được 'nhận' căn hộ gần 4 tỷ, biết sự thật đằng sau vợ sốc nặng

Chồng mất hơn một tháng vợ bất ngờ được 'nhận' căn hộ gần 4 tỷ, biết sự thật đằng sau vợ sốc nặng

Tâm sự 3 giờ 53 phút trước
Đếm ngược từ đây đến Tết Nguyên đán 2026, THẦN TÀI GÕ CỬA: 3 con giáp tài lộc dồi dào, chất lượng cuộc sống nâng cao, tiền vào đầy tay

Đếm ngược từ đây đến Tết Nguyên đán 2026, THẦN TÀI GÕ CỬA: 3 con giáp tài lộc dồi dào, chất lượng cuộc sống nâng cao, tiền vào đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước
Về ra mắt nhà người yêu, đang rôm rả thì anh ra ngoài nghe điện thoại, gái trẻ tím mặt khi mẹ anh ghé tai thủ thỉ câu này

Về ra mắt nhà người yêu, đang rôm rả thì anh ra ngoài nghe điện thoại, gái trẻ tím mặt khi mẹ anh ghé tai thủ thỉ câu này

Tâm sự 3 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 26/11/2025 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Tư 26/11/2025 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 26/11/2025, 3 con giáp Phúc khí tựa biển đông, tiền tài nhiều vô kể, công danh sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Đúng ngày mai, thứ Tư 26/11/2025, 3 con giáp Phúc khí tựa biển đông, tiền tài nhiều vô kể, công danh sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi ngày 26/11/2025 của 12 con giáp: Tý giàu có vô bờ, Sửu thu hút tài lộc, Thìn đời sang trang may mắn

Tử vi ngày 26/11/2025 của 12 con giáp: Tý giàu có vô bờ, Sửu thu hút tài lộc, Thìn đời sang trang may mắn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nghe lục đục dưới bếp, dâu trẻ vác gậy đi đánh trộm để rồi bật khóc nức nở khi thấy thứ này

Nghe lục đục dưới bếp, dâu trẻ vác gậy đi đánh trộm để rồi bật khóc nức nở khi thấy thứ này

Vừa mặc váy cưới bước vào nhà, cô dâu 'hoảng hốt' khi đứa trẻ 'chạy đến ôm chặt' rồi gọi 'mẹ ơi'

Vừa mặc váy cưới bước vào nhà, cô dâu 'hoảng hốt' khi đứa trẻ 'chạy đến ôm chặt' rồi gọi 'mẹ ơi'

Con gái càng lớn càng xinh, chồng 'nghi ngoại tình' ép vợ xét nghiệm adn 3 lần, 'kết quả cuối cùng' khiến cả nhà 'sốc ngất'

Con gái càng lớn càng xinh, chồng 'nghi ngoại tình' ép vợ xét nghiệm adn 3 lần, 'kết quả cuối cùng' khiến cả nhà 'sốc ngất'

Cánh tủ bếp không mở được, vợ cứ ngỡ bị kẹt để rồi tay chân run rẩy khi thấy thứ bên trong

Cánh tủ bếp không mở được, vợ cứ ngỡ bị kẹt để rồi tay chân run rẩy khi thấy thứ bên trong

Chuyện sẽ không có gì nếu vợ chồng em ra ở riêng

Chuyện sẽ không có gì nếu vợ chồng em ra ở riêng

Biết vợ ngoại tình, chồng 'tung chiêu' bắt ghen khiến cả đời vợ sống trong nỗi ám ảnh sợ sệt

Biết vợ ngoại tình, chồng 'tung chiêu' bắt ghen khiến cả đời vợ sống trong nỗi ám ảnh sợ sệt