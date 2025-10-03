Nữ nghệ sĩ xiếc 27 tuổi tử vong thương tâm khi rơi từ độ cao 5 mét, khán giả la hét

Nghệ sĩ nhào lộn người Tây Ban Nha đã ngã từ độ cao 5 mét trong buổi biểu diễn solo vào khoảng 5h45 chiều ngày 27/9 trong một rạp xiếc lớn ở Bautzen, miền đông nước Đức. Cô đã tử vong ngay tại chỗ vì vết thương quá nặng, trong khi cảnh sát và các dịch vụ khẩn cấp nhanh chóng đến hiện trường.
Video 7 giờ 43 phút trước

Ngọc Phương | Theo Phụ nữ sức khỏe

Cùng chuyên mục
Xem thêm

Khéo Tay

Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng

Khỏe Đẹp

5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết 5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết

Đời Sống

Phụ huynh "chạy đua" tìm người trông con dịp nghỉ hè Phụ huynh "chạy đua" tìm người trông con dịp nghỉ hè

Hài Hước

Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra

Showbiz

Diện trang phục quá "mát mẻ", nữ ca sĩ bị chỉ trích và màn đáp trả gây tranh cãi Diện trang phục quá "mát mẻ", nữ ca sĩ bị chỉ trích và màn đáp trả gây tranh cãi