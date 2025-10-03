Nữ nghệ sĩ xiếc 27 tuổi tử vong thương tâm khi rơi từ độ cao 5 mét, khán giả la hét

Nghệ sĩ nhào lộn người Tây Ban Nha đã ngã từ độ cao 5 mét trong buổi biểu diễn solo vào khoảng 5h45 chiều ngày 27/9 trong một rạp xiếc lớn ở Bautzen, miền đông nước Đức. Cô đã tử vong ngay tại chỗ vì vết thương quá nặng, trong khi cảnh sát và các dịch vụ khẩn cấp nhanh chóng đến hiện trường.

