Bị trăn ''khủng'' bò lên chân, cụ bà đang ngủ trên ghế sofa đá nhiều lần vì nghĩ rằng là con mèo

Vụ việc xảy ra ở Songkhla, miền nam Thái Lan, vào ngày 26/9. Đoạn clip ghi lại từ camera giám sát cho thấy, con trăn cố gắng trèo lên người phụ nữ lớn tuổi đang quấn trong chăn. Nghĩ rằng đó là một con mèo, người phụ nữ đã đá con bò sát nhiều lần.
Ái My | Theo Phụ nữ sức khỏe

