Xe máy ‘kẹp 3’ va chạm với ô tô, cô gái trẻ tử vong tại chỗ

Đời sống 15/08/2025 21:12

Một vụ tai va chạm nghiêm trọng giữa xe máy ‘kẹp 3’ và ô tô ở xã Vĩnh Trụ khiến một người tử vong tại chỗ và một người khác bị thương.

Theo thông tin từ VietNamNet, lãnh đạo Đội CSGT số 3, Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, trên địa bàn mới xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong, một người khác bị thương.

Vụ việc trên xảy ra vào sáng cùng ngày, tại ngã tư giao nhau giữa đường tỉnh lộ ĐT 491 với khu đô thị Hà Phương thuộc thôn Mai Xá, xã Vĩnh Trụ (Ninh Bình).

Xe máy ‘kẹp 3’ va chạm với ô tô, cô gái trẻ tử vong tại chỗ - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào thời điểm trên, Nguyễn Thị Ngọc N. (SN 2009, trú xã Bình Lục, Ninh Bình) điều khiển xe máy mang BKS 90AC-077.XX chở theo Nguyễn Thị Mai U. (SN 2009, trú xã Nam Xang, Ninh Bình) và Đặng Thị Thu H. (SN 2006, trú xã Bắc Lý, Ninh Bình) đến đoạn đường trên thì xảy ra va chạm với xe ô tô BKS 29H-707.XX do Quàng Văn G. (SN 1998, trú xã Yên Châu, Sơn La) điều khiển.

Hậu quả của cú va chạm mạnh khiến N. tử vong tại chỗ, U. bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Tại hiện trường 2 xe bị hư hỏng, chiếc xe máy trượt dài trên đường.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Người đàn ông sát hại 3 mẹ con rồi tẩu thoát, cháu nhỏ 5 tuổi tử vong

Người đàn ông sát hại 3 mẹ con rồi tẩu thoát, cháu nhỏ 5 tuổi tử vong

Ngày 15/8, Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin bắt được nghi phạm giết người sau 4 giờ gây án. Kẻ này bị bắt khi đang lẩn trốn.

