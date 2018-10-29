Nhận được thông tin đối tượng Hà Văn Nhượng (13 tuổi) hiếp dâm, cứa cổ bé gái 14 tuổi, gia đình và người dân địa phương vô cùng bất ngờ vì từ trước đến nay, Nhượng được nhận xét là người hiền lành, ngoan ngoãn.

Liên quan đến vụ việc thiếu niên 13 tuổi hiếp dâm, cứa cổ bé gái 14 tuổi, sáng nay (29/10), lãnh đạo xã Mường Kim, huyện Than Uyên (tỉnh Lai Châu) cho biết cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu hiện vẫn đang điều tra, làm rõ. Thông tin thiếu niên 13 tuổi hiếp dâm, cứa cổ bé gái 14 tuổi khiến dư luận cả nước hoang mang - Ảnh minh họa: Internet Được biết, hiện bé L.T.T (14 tuổi) đã qua cơn nguy kịch. Đối tượng Hà Văn Nhượng đã bị công an tạm giữ, tiến hành lấy lời khai.

Trao đổi với Thời đại, vị lãnh đạo này cho biết thêm, gia đình và người dân địa phương vô cùng bất ngờ khi nghe tin Nhượng có hành vi hiếp dâm và cứa cổ nạn nhân. Được biết, Nhượng hiện đang học lớp 7, là con thứ 2 trong gia đình có 3 chị em. Nhà đối tượng thuộc diện di dân tái định cư, cha mẹ làm nông nên kinh tế không mấy khá giả. Nhượng có học lực trung bình. Theo nhận xét của thầy cô, bạn bè thì Nhượng khá ngoan, hiền. Từ trước đến nay, Nhượng chưa từng gây gổ đánh nhau hay trộm cắp gì.

Như thông tin trước đó đã đưa, vào khoảng 14 giờ ngày 27/10, Hà Văn Nhượng (trú tại bản Nà Then, xã Mường Kim, Huyện Than Uyên) trên đường đi bẫy chim về thì gặp em L.T.T (14 tuổi) đang đi lấy rau. Thấy T. đi một mình, Nhượng nảy sinh ý định giở trò đồi bại nên tiến đến khống chế T. rồi cưỡng hiếp. Sau khi thỏa mãn thú tính, sợ bị người khác phát hiện nên đối tượng đã dùng con dao mang theo cứa hai nhát vào cổ T. rồi bình thản trở về nhà. Hiện cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ - Ảnh: Internet Đến chiều tối cùng ngày, không thấy con gái trở về nên gia đình T. chia nhau đi tìm. Khi tìm đến cánh đồng thuộc bản Nà Then, họ bàng hoàng phát hiện bé T. nằm bất động trên vũng máu và có dấu hiệu bị hiếp dâm. Ngay sau đó, gia đình đưa bé đi bệnh viện cấp cứu và trình báo sự việc đến cơ quan chức năng. Đến khoảng 0 giờ ngày 28/10, Công an huyện Than Uyên bắt giữ đối tượng Hà Văn Nhượng.

Lời khai lạnh lùng của gã thanh niên đánh mù mắt nữ sinh lớp 10 vì hiếp dâm bất thành Bị chống cự, Thông tàn nhẫn lấy đá đập vào đầu, mặt nạn nhân khiến nữ sinh lớp 10 phải chịu nỗi đau khuyết tật một bên mắt.

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