Bị chống cự, Thông tàn nhẫn lấy đá đập vào đầu, mặt nạn nhân khiến nữ sinh lớp 10 phải chịu nỗi đau khuyết tật một bên mắt.

Liên quan đến vụ việc nữ sinh lớp 10 bị nam thanh niên dùng đá đánh mù mắt sau khi hiếp dâm bất thành, chiều qua (27/10), Công an thị xã La Gi (Bình Thuận) xác nhận đã bắt được nghi can Đỗ Văn Thông (sinh năm 1993, trú khu phố 5, thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận).

Tại cơ quan điều tra, sau nhiều lần quanh co chối tội, trước những chứng cứ mà cơ quan công an đưa ra, Thông đã cúi đầu thừa nhận hành vi của mình.

Theo lời khai của Thông, vào ngày 19/10, sau khi nhậu xong, về đến vòng xoay 46 thì nhìn thấy hai nữ sinh đứng đợi xe buýt. Vì có ý đồ đen tối nên gã dừng xe lại ngỏ lời chở cả hai em về nhà. Sau khi một em xuống xe, Thông chở V. (nữ sinh còn lại) vào khu nghĩa địa.

Ngay khi vừa dừng xe, nam thanh niên này lao vào V. định giở trò đồi bại. Khi nạn nhân la hét, vùng vẫy chống cự, Thông liền lấy đá đập vào đầu, mặt nạn nhân. Sau đó, nhìn thấy ánh đèn xe máy, sợ bị phát hiện nên gã bỏ chạy vào rẫy. Tại đây, Thông tiếp tục nhậu tới khuya rồi lên xe về nhà ngủ.

Sau khi nhận được thông tin từ người dân, Công an thị xã La Gi đã nhanh chóng vào cuộc điều tra. Qua quá trình dựng lại hiện trường, trích xuất các camera an ninh, công an đã khoanh vùng được đối tượng nghi vấn.

Để sàng lọc nghi phạm, cơ quan chức năng đã phải xác minh hơn 1.000 xe máy mới phát hiện được đối tượng giống với thông tin người bị hại miêu tả. Đến khoảng 4 giờ sáng ngày 27/10, lực lượng công an đã bắt khẩn cấp Đỗ Văn Thông. Được biết, đối tượng đã có một tiền án về tội hiếp dâm.

