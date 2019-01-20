Cặp đôi sinh viên 'mây mưa' trên sân trường, say sưa thay đổi tư thế khiến người xem choáng váng

Một số người bắt gặp cảnh tượng này đã sốc nặng, lấy điện thoại ra chụp ảnh, quay phim và lan truyền chúng lên mạng xã hội.

Mới đây, cư dân mạng chuyền tay nhau bức ảnh cặp đôi sinh viên làm "chuyện ấy" ngay giữa sân trường khiến dư luận xôn xao.

Cặp đôi sinh viên đã làm "chuyện ấy" ngay trên sân trường giữa ban ngày mà chẳng thèm để ý tới xung quanh. Cả hai thậm chí còn thay đổi nhiều tư thế khác nhau một cách rất say sưa, không hề biết có khá nhiều người đang chăm chú theo dõi mình, thậm chí còn quay phim lại.

Theo đoạn clip, đôi nam nữ mặc đồng phục đã tới ngồi trên ghế gỗ đặt trong khuôn viên trường. Khu vực đó khá trống trải, không hề được che chắn riêng tư nhưng cặp đôi vẫn vô tư hoan lạc bằng đủ các tư thế khiến người xem choáng váng.

Có lẽ hai nhân vật chính sẽ xấu hổ vô cùng khi thấy hành động vô duyên, phản cảm của mình đang ngập tràn trên mạng. Chỉ sau thời gian ngắn đăng tải, đoạn clip nhận về vô số bình luận chỉ trích, đồng thời yêu cầu nhà trường phải kỷ luật thật nặng hai sinh viên này vì hành vi làm ô uế môi trường giáo dục.

Sự việc khiến nhà trường và dư luận xã hội xôn xao - Ảnh: Facebook

Nhận tin báo, phía trường đã nhanh chóng truy tìm danh tính hai sinh viên trong đoạn clip, đồng thời can thiệp xóa hết các đoạn video liên quan đến sự việc đang lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội.

"Là thành phần trí thức mà lại làm ra chuyện đáng xấu hổ này"; "Ghê tởm quá"; "Không tưởng tượng được luôn"; "Bố mẹ họ mà thấy thì sẽ nghĩ gì nhỉ?"; "Ôi tôi sẽ tránh xa cái ghế đó ra"; "Uổng công được ăn học tử tế";...dân mạng bình luận.

Sự việc được cho là xảy ra ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc hiện vẫn đang thu hút sự quan tâm của nhiều người.