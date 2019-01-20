Cặp đôi sinh viên 'mây mưa' trên sân trường, say sưa thay đổi tư thế khiến người xem choáng váng

Thế giới 20/01/2019 17:30

Cặp đôi sinh viên đã làm "chuyện ấy" ngay trên sân trường giữa ban ngày mà chẳng thèm để ý tới xung quanh khiến người xem choáng váng.

Mới đây, cư dân mạng chuyền tay nhau bức ảnh cặp đôi sinh viên làm "chuyện ấy" ngay giữa sân trường khiến dư luận xôn xao. 

Một số người bắt gặp cảnh tượng này đã sốc nặng, lấy điện thoại ra chụp ảnh, quay phim và lan truyền chúng lên mạng xã hội. 

Theo đoạn clip, đôi nam nữ mặc đồng phục đã tới ngồi trên ghế gỗ đặt trong khuôn viên trường. Khu vực đó khá trống trải, không hề được che chắn riêng tư nhưng cặp đôi vẫn vô tư hoan lạc bằng đủ các tư thế khiến người xem choáng váng.

Cặp đôi sinh viên 'mây mưa' trên sân trường, say sưa thay đổi tư thế khiến người xem choáng váng - Ảnh 1
Cặp đôi 'mây mưa' ngay trên sân trường - Ảnh: Internet
Cặp đôi sinh viên 'mây mưa' trên sân trường, say sưa thay đổi tư thế khiến người xem choáng váng - Ảnh 2
Say sưa thay đổi tư thế mà không biết hàng chục ánh mắt đang nhìn mình - Ảnh: Internet

Cặp đôi sinh viên đã làm "chuyện ấy" ngay trên sân trường giữa ban ngày mà chẳng thèm để ý tới xung quanh. Cả hai thậm chí còn thay đổi nhiều tư thế khác nhau một cách rất say sưa, không hề biết có khá nhiều người đang chăm chú theo dõi mình, thậm chí còn quay phim lại.

Có lẽ hai nhân vật chính sẽ xấu hổ vô cùng khi thấy hành động vô duyên, phản cảm của mình đang ngập tràn trên mạng. Chỉ sau thời gian ngắn đăng tải, đoạn clip nhận về vô số bình luận chỉ trích, đồng thời yêu cầu nhà trường phải kỷ luật thật nặng hai sinh viên này vì hành vi làm ô uế môi trường giáo dục.

Cặp đôi sinh viên 'mây mưa' trên sân trường, say sưa thay đổi tư thế khiến người xem choáng váng - Ảnh 3

Sự việc khiến nhà trường và dư luận xã hội xôn xao - Ảnh: Facebook

Nhận tin báo, phía trường đã nhanh chóng truy tìm danh tính hai sinh viên trong đoạn clip, đồng thời can thiệp xóa hết các đoạn video liên quan đến sự việc đang lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội.

"Là thành phần trí thức mà lại làm ra chuyện đáng xấu hổ này"; "Ghê tởm quá"; "Không tưởng tượng được luôn"; "Bố mẹ họ mà thấy thì sẽ nghĩ gì nhỉ?"; "Ôi tôi sẽ tránh xa cái ghế đó ra"; "Uổng công được ăn học tử tế";...dân mạng bình luận.

Sự việc được cho là xảy ra ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc hiện vẫn đang thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Trúng số hàng chục tỷ, cụ ông 74 tuổi lập tức bỏ vợ để cặp tình trẻ 18 tuổi, ai ngờ gặp họa khi đang 'mây mưa'

Trúng số hàng chục tỷ, cụ ông 74 tuổi lập tức bỏ vợ để cặp tình trẻ 18 tuổi, ai ngờ gặp họa khi đang 'mây mưa'

Hành động của cụ ông khiến người vợ nhiều năm tình nghĩa vô cùng đau lòng. Dù vậy cụ bà cũng không biết làm gì để níu kéo, đành để chồng cuốn gói đồ đạc đến với nhân tình xinh đẹp, nóng bỏng.

Xem thêm
Từ khóa:   hành động phản cảm hành động phản cảm của giới trẻ cặp đôi mây mưa mây mưa nơi công cộng làm chuyện ấy nơi công cộng

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 2 giờ 52 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 3 giờ 22 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 3 giờ 57 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 4 giờ 23 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 4 giờ 35 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 5 giờ 4 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 5 giờ 27 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 52 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 52 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích