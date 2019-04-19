Cặp đôi vô tư 'mây mưa' trên vỉa hè, bị người xung quanh kỳ thị vẫn thản nhiên đổi tư thế xoành xoạch

Thế giới 19/04/2019 16:54

Cặp đôi đã dùng một chiếc áo sơ mi mỏng để che phần dưới, tuy nhiên hành vi đồi bại vẫn lọt vào mắt khá nhiều người.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh cặp đôi vô tư "trai trên gái dưới" tại ga tàu hỏa khiến nhiều người sốc nặng.

Chinatimes đưa tin, sự việc xảy ra tại thành phố Đài Trung, Đài Loan. Một nhân chứng đã nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng đáng xấu hổ này. Sau khi "hoàn hồn" trước cú sốc, anh quyết định chụp ảnh lại và đăng lên mạng xã hội Facebook.

Người này kể lại rằng khi đang ngồi chờ tàu, anh thấy bên kia đường có điều gì đó bất thường. Do trời nhá nhem tối nên chàng trai chưa nhìn rõ. Tuy nhiên khi nhìn kỹ, anh sốc nặng khi phát hiện đó là một cặp đôi đang ngồi trên ghế đá vô tư "mây mưa". Cặp đôi đã dùng một chiếc áo sơ mi mỏng để che phần dưới, tuy nhiên hành vi đồi bại vẫn lọt vào mắt khá nhiều người.

Cặp đôi vô tư 'mây mưa' trên vỉa hè, bị người xung quanh kỳ thị vẫn thản nhiên đổi tư thế xoành xoạch - Ảnh 1
Cặp đôi vô tư 'mây mưa' giữa ban ngày - Ảnh: Chinatimes

"Họ đã lờ đi mọi ánh mắt của đám đông xung quanh để tiếp tục quan hệ tình dục. Thậm chí, họ còn thường xuyên thay đổi tư thế, cứ như đang ở nhà", nhân chứng kể lại.

Cũng theo tiết lộ của chàng trai, một số người đi đường đã dành cho cặp đôi ánh mắt hình viên đạn, tuy nhiên cả hai chẳng mấy để tâm.

Vì quá bức xúc và phẫn nộ, nhân chứng trên đã chụp lại bức ảnh của cặp đôi và đăng lên mạng xã hội. Hầu hết người dùng mạng đều lên án hành động phản cảm này: "Bị đứt dây thần kinh xấu hổ hả?"; "Giá phòng khách sạn, nhà nghỉ giờ đắt thế sao?"; "Chắc muốn tìm cảm giác mạnh đây mà"; "Nhìn nổi cả da gà";...dân mạng bàn tán.

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