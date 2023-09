Vụ việc tung tin giả trên mạng xã hội xảy ra ở Nghệ An hiện đang thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Mới đây, tại Nghệ An xảy ra vụ việc tung tin giả trên mạng xã hội gây xôn xao cộng đồng mạng. Chị Trần Thị M.D. (21 tuổi, trú xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, sinh viên một trường trên địa bàn TP. Vinh) đã trình báo Công an tỉnh Nghệ An về việc một tài khoản Facebook đăng tin chị D. chết vì tai nạn giao thông.

Trước đó vào chiều 28/6, chị D. sau khi ngủ dậy cầm điện thoại lên thì hoảng hồn vì thấy có nhiều người thân, bạn bè nhắn tin để chia buồn vì "sự ra đi đột ngột". Sau khi hỏi mọi người, chị D. mới biết tài khoản Facebook "Công an Nghệ An Online" đăng tin chị đã chết trong một vụ tai nạn giao thông.

Cụ thể, tài khoản Facebook Công an Nghệ An Online đăng tải: "Va chạm ôtô, một nữ sinh trú xã Nghi Xuân tử vong tại chỗ". Đi kèm dòng trạng thái này là hình ảnh hiện trường một vụ tai nạn và ảnh một đám tang có hình ảnh của chị Trần Thị M.D.

Sau khi biết chuyện, chị D. vội nhắn tin cho mọi người thông báo tin đăng này là sai sự thật, tránh ảnh hưởng đến bản thân và khiến nhiều người hiểu nhầm.

Đáng nói, trang Công an Nghệ An Online không phải là trang mạng xã hội của Công an tỉnh Nghệ An mà chỉ là giả mạo. Thế nhưng trang tin này có khá nhiều lượt like và khiến nhiều người nhầm tưởng những thông tin đăng trên này là thật.

Công an tỉnh Nghệ An cho biết chỉ lập tài khoản Facebook Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An để tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm từ người dân.

Sau khi đăng tải thông tin sai sự thật về nữ sinh viên, tài khoản Công an Nghệ An Online nói trên đã gỡ bỏ thông tin và tạm khóa tài khoản.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

