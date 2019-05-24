Hình ảnh một người đàn ông nằm gục dưới đất, tay ôm phần kín và máu từ hai bên đùi chảy ra lênh láng khiến cư dân mạng xôn xao.

Chiều 24/5, cộng đồng mạng chuyền tay nhau hình ảnh một người đàn ông nằm gục dưới đất, tay ôm phần kín và máu từ hai bên đùi chảy ra lênh láng. Một số trang mạng đã đăng tải bức ảnh kèm theo thông tin người đàn ông trong ảnh bị vợ cắt phăng "của quý" tại khu vực cầu Đen, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Hà Nội. Chỉ sau thời gian ngắn xuất hiện trên mạng xã hội, thông tin trên đã thu hút sự quan tâm của dư luận, nhận về hàng chục ngàn bình luận và chia sẻ.

Tuy nhiên mới đây, ông Phạm Đình Tuyên - Chủ tịch phường Nguyễn Trãi đã đính chính thông tin trên mạng xã hội là sai sự thật. Ông cho biết trên tờ Trí thức trẻ rằng sáng nay người đàn ông trong ảnh bị nhiễm trùng vết tiêm ở gần bẹn nên chảy máu rất nhiều. Sau đó, gia đình đã băng bó cho người này và đưa đi viện, không hề có chuyện vợ cắt "của quý chồng" như tin đồn.



Hình ảnh gây xôn xao mạng xã hội - Ảnh: FB Đây không phải lần đầu tiên cộng đồng mạng dậy sóng bởi những tin đồn thất thiệt. Trước đó trên mạng xã hội xuất hiện thông tin, hình ảnh về một bé trai sống tại huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa bị dì ghẻ đánh đập dã man đến thâm tím mặt mày vì nhớ mẹ ruột khiến dư luận phẫn nộ. Đi kèm những hình ảnh là dòng chia sẻ: "Dì ghẻ đánh con chồng dã man. Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng, đây là hình ảnh cháu Linh bị mẹ ghẻ đánh đập ra nông nỗi này vào tối 3/5/2019. Cháu Linh hiện ở với cha là anh Minh và mẹ kế là chị Loan ở Đông Hòa – Đông Sơn – Thanh Hóa. Thông tin được xác định ban đầu là do cháu Linh ở nhà cùng với chị Loan, nhưng vì nhớ mẹ ruột, cháu bé đã khóc nhiều và không chịu nín. Chị Loan không kìm được sự giận dỗi nên dùng cả giày và dép đánh đập cháu khiến khuôn mặt bị biến dạng bầm dập như thế này". Thông tin em bé bị dì ghẻ đánh đập thu hút sự quan tâm của nhiều người - Ảnh: FB Tuy nhiên, một số người đã tinh ý nhận ra hình ảnh em bé được chụp từ năm 2014 ở Bình Dương. Câu chuyện dì ghẻ đánh đập con chồng được bịa ra với mục đich câu like, câu view. Theo lãnh đạo UBND xã Đông Hòa, công an, phòng Lao động & Thương binh và Xã hội huyện và chính quyền địa phương vào cuộc xác minh, làm rõ. Em bé trong hình bị mẹ đẻ và bố dượng bạo hành năm 2014. Người đăng tải thông tinh sai sự thật nhằm thu hút sự chú ý để bán hàng online.

Sự thật thông tin bé trai bị dì ghẻ đánh đập dã man vì...nhớ mẹ Thông tin em bé bị dì ghẻ đánh đập đến thâm tím mặt mày thu hút sự quan tâm của nhiều người.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/su-that-hinh-anh-chong-bi-vo-cat-phang-cua-quy-nam-guc-tren-vung-mau-o-ha-noi-325935.html