Thông tin em bé bị dì ghẻ đánh đập đến thâm tím mặt mày thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin, hình ảnh về một bé trai sống tại huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa bị dì ghẻ đánh đập dã man đến thâm tím mặt mày vì nhớ mẹ ruột khiến dư luận phẫn nộ.

Đi kèm những hình ảnh là dòng chia sẻ: "Dì ghẻ đánh con chồng dã man. Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng, đây là hình ảnh cháu Linh bị mẹ ghẻ đánh đập ra nông nỗi này vào tối 3/5/2019. Cháu Linh hiện ở với cha là anh Minh và mẹ kế là chị Loan ở Đông Hòa – Đông Sơn – Thanh Hóa. Thông tin được xác định ban đầu là do cháu Linh ở nhà cùng với chị Loan, nhưng vì nhớ mẹ ruột, cháu bé đã khóc nhiều và không chịu nín. Chị Loan không kìm được sự giận dỗi nên dùng cả giày và dép đánh đập cháu khiến khuôn mặt bị biến dạng bầm dập như thế này".

Thông tin em bé bị dì ghẻ đánh đập thu hút sự quan tâm của nhiều người - Ảnh: FB

Chỉ sau thời gian ngắn xuất hiện trên mạng xã hội, thông tin trên đã nhận về hàng ngàn bình luận phẫn nộ từ cộng đồng mạng.

"Sao ác quá vậy trời"; "Không có tính người, thằng bé chỉ nhớ mẹ thôi mà đánh nó ra nông nỗi đó"; "Thương con quá"; "Mụ dì ghẻ độc ác trong các câu chuyện cổ tích đây sao";...dân mạng bình luận.

Sự thật là hình ảnh này được chụp từ năm 2014 - Ảnh: FB

Tuy nhiên, một số người đã tinh ý nhận ra hình ảnh em bé được chụp từ năm 2014 ở Bình Dương. Câu chuyện dì ghẻ đánh đập con chồng được bịa ra với mục đich câu like, câu view.

Theo lãnh đạo UBND xã Đông Hòa, công an, phòng Lao động & Thương binh và Xã hội huyện và chính quyền địa phương vào cuộc xác minh, làm rõ. Em bé trong hình bị mẹ đẻ và bố dượng bạo hành năm 2014. Người đăng tải thông tinh sai sự thật nhằm thu hút sự chú ý để bán hàng online.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/su-that-thong-tin-be-trai-bi-di-ghe-danh-dap-da-man-vinho-me-324865.html