Hôm nay (10/5), Công an huyện Kim Động (Hưng Yên) cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với bà Lê Thị An (51 tuổi, trú tại thôn Đồng Lý, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động) về tội "Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính" theo khoản 1 Điều 129 Bộ luật hình sự 2015.

Bà An là chủ của đàn chó 9 con, 6 con trong số đó đã tấn công bé trai Nguyễn Đắc Nguyên (7 tuổi, học lớp 1 Trường Tiểu học thị trấn Lương Bằng) khiến nạn nhân tử vong thương tâm hôm 3/4/2019.