Chủ đàn chó cắn chết bé trai 7 tuổi bị khởi tố, đối diện mức án 5 năm tù giam

Xã hội 10/05/2019 15:00

Đàn chó của bà Lê Thị An đã tấn công bé trai Nguyễn Đắc Nguyên (7 tuổi) khiến nạn nhân tử vong thương tâm.

Hôm nay (10/5), Công an huyện Kim Động (Hưng Yên) cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với bà Lê Thị An (51 tuổi, trú tại thôn Đồng Lý, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động) về tội "Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính" theo khoản 1 Điều 129 Bộ luật hình sự 2015.

Bà An là chủ của đàn chó 9 con, 6 con trong số đó đã tấn công bé trai Nguyễn Đắc Nguyên (7 tuổi, học lớp 1 Trường Tiểu học thị trấn Lương Bằng) khiến nạn nhân tử vong thương tâm hôm 3/4/2019.

Chủ đàn chó cắn chết bé trai 7 tuổi bị khởi tố, đối diện mức án 5 năm tù giam - Ảnh 1
Hiện trường nơi bé Nguyên bị chó cắn - Ảnh: Internet

Chiều hôm đó, bé Nguyên đi đá bóng với bạn bè ở khu vực sân vận động cũ. Sau đó một mình Nguyên đi tắt qua bãi cỏ để về nhà và bị đàn chó của bà An tấn công. 

Sau đó có 2 người lớn khác ra hợp sức đuổi đánh đàn chó, khoảng 5 phút sau chúng mới chịu đi. Lúc này bé Nguyên nằm trên nền đất, khắp cơ thể toàn là máu và vết thương. Một lúc sau, bố mẹ bé Nguyên tới hiện trường đưa bé đến bệnh viện. Tuy nhiên do bị thương quá nặng, bé trai đã tử vong sau đó không lâu.

Gia đình bé Nguyên quê gốc ở huyện Thuận Thành (Bắc Ninh), đến thị trấn Lương Bằng (huyện Kim Động) thuê nhà của bà Lê Thị An từ năm 2007 để hành nghề bán đậu phụ. Bé trai là con út trong gia đình có 3 chị em. 

Chủ đàn chó cắn chết bé trai 7 tuổi bị khởi tố, đối diện mức án 5 năm tù giam - Ảnh 2
Bà Lê Thị An - Ảnh: Internet
Chủ đàn chó cắn chết bé trai 7 tuổi bị khởi tố, đối diện mức án 5 năm tù giam - Ảnh 3
4 trong số những con chó cắn bé trai tử vong - Ảnh: Internet

Theo người dân địa phương, đàn chó của bà An cực kỳ hung dữ vì được gia đình làm nghề giết mổ cho ăn thịt sống. Đàn chó cũng được thả rông, kiếm ăn quanh khu chợ với nhiều phế phẩm từ động vật. Chúng cũng thường cắn người, trâu bò quanh khu vực, có những con bê bị chúng cắn cụt đuôi, rách chân...

Chị L. sống gần đó cho biết con chị cũng từng bị chó của bà An cắn phải đi tiêm phòng. Chị đã đề nghị bà An nhốt đàn chó lại nhưng mọi chuyện vẫn không cải thiện. Một phụ nữ khác khẳng định, bà từng bị đàn chó này tấn công, cháu trai của bà phải trốn vào thùng rác vì bị chúng đuổi cắn.

Điều 129 Bộ Luật Hình sự năm 2015 quy định: Người nào vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm; Phạm tội làm chết 2 người trở lên, thì bị phạt tù từ 5 năm đến 12 năm. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

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