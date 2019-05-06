Bé trai gầy gò không đủ sức chống lại sự hung hãn của hai con chó đang ra sức cắn xé nên chỉ có thể cố vùng vẫy và kêu cứu suốt 20 phút.

Theo đó, vào ngày 29/4, cậu bé nghe lời mẹ ra đồng gọi anh trai về nhà. Trên đường đi, em bị hai con chó becgie nặng khoảng 30kg của nhà hàng xóm đuổi theo, lao vào tấn công khiến nạn nhân rơi xuống ruộng.

Khi được người chú bế lên, khắp người nạn nhân toàn là vết thương, trên người dính đầy máu trộn bùn. Lúc này, gương mặt cậu bé dập nát, da đầu bị lóc nhiều mảng, hai tai biến mất.

May mắn lúc này hai vợ chồng chú họ của em ra thăm ruộng lúa phát hiện sự việc. Cả hai liền lao vào dùng đất, gạch đánh đuổi thì hai con chó mới buông tha cho cậu bé tội nghiệp.

Ngay sau đó, người nhà đã đưa bé vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) rồi chuyển lên bệnh viện Nhi tỉnh Thanh Hóa để truyền máu cấp cứu nhằm bảo toàn tính mạng. Sau đó, em lại tiếp tục được chuyển ra Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Tại đây, các bác sĩ đã tiến hành cấp cứu, cố gắng vá, che phủ phần đầu bị lóc cho em đề phòng nguy cơ nhiễm khuẩn.

Người mẹ bị u xơ tuyến vú nhưng đã từ chối điều trị, ngày đêm chăm sóc con trai - Ảnh: Internet

Theo thông tin từ VnExpress, các bác sĩ phải đợi đến khi bé qua giai đoạn nguy hiểm mới tiếp tục can thiệp. Thông thường, tình trạng lột da, lộ xương sọ nếu không che phủ xương sẽ dẫn đến viêm xương, hoại tử ăn sâu vào xương sọ.

Cũng theo nguồn tin trên, hai tai của bé không còn nên bệnh viện chưa thể tiến hành ghép lại cho em. Ít nhất phải 6 tháng nữa bác sĩ mới có thể can thiệp tạo hình tai cho bé.

Đến nay, cậu bé đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn còn hoảng loạn tinh thần. Nhìn thấy con trai đau đớn trên giường, người mẹ vô cùng xót xa và luôn tự trách mình vì đã bảo con đi gọi anh trai. Được biết, người mẹ bị u xơ tuyến vú nhưng vì hoàn cảnh khó khăn nên đã từ chối điều trị. Chị luôn túc trực bên giường bệnh và mong chờ phép màu đến với cậu con trai tội nghiệp.