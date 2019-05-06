Bé trai 12 tuổi bị 2 con chó becgie gần 30kg cắn xé: Vùng vẫy kêu cứu 20 phút, khắp người là máu trộn bùn

Xã hội 06/05/2019 10:27

Trên đường đi gọi anh trai về nhà, cậu bé 12 tuổi bất ngờ bị hai con chó becgie nặng gần 30kg của nhà hàng xóm lao ra cắn xé.

Theo đó, vào ngày 29/4, cậu bé nghe lời mẹ ra đồng gọi anh trai về nhà. Trên đường đi, em bị hai con chó becgie nặng khoảng 30kg của nhà hàng xóm đuổi theo, lao vào tấn công khiến nạn nhân rơi xuống ruộng.

Bé trai gầy gò không đủ sức chống lại sự hung hãn của hai con chó đang ra sức cắn xé nên chỉ có thể cố vùng vẫy và kêu cứu suốt 20 phút.

Bé trai 12 tuổi bị 2 con chó becgie gần 30kg cắn xé: Vùng vẫy kêu cứu 20 phút, khắp người là máu trộn bùn - Ảnh 1
Khi được phát hiện, trên người cậu bé dính toàn máu trộn bùn khiến ai nhìn thấy cũng sợ hãi - Ảnh: Internet

May mắn lúc này hai vợ chồng chú họ của em ra thăm ruộng lúa phát hiện sự việc. Cả hai liền lao vào dùng đất, gạch đánh đuổi thì hai con chó mới buông tha cho cậu bé tội nghiệp.

Khi được người chú bế lên, khắp người nạn nhân toàn là vết thương, trên người dính đầy máu trộn bùn. Lúc này, gương mặt cậu bé dập nát, da đầu bị lóc nhiều mảng, hai tai biến mất.

Ngay sau đó, người nhà đã đưa bé vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) rồi chuyển lên bệnh viện Nhi tỉnh Thanh Hóa để truyền máu cấp cứu nhằm bảo toàn tính mạng. Sau đó, em lại tiếp tục được chuyển ra Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Tại đây, các bác sĩ đã tiến hành cấp cứu, cố gắng vá, che phủ phần đầu bị lóc cho em đề phòng nguy cơ nhiễm khuẩn.

Bé trai 12 tuổi bị 2 con chó becgie gần 30kg cắn xé: Vùng vẫy kêu cứu 20 phút, khắp người là máu trộn bùn - Ảnh 2
Người mẹ bị u xơ tuyến vú nhưng đã từ chối điều trị, ngày đêm chăm sóc con trai - Ảnh: Internet

Theo thông tin từ VnExpress, các bác sĩ phải đợi đến khi bé qua giai đoạn nguy hiểm mới tiếp tục can thiệp. Thông thường, tình trạng lột da, lộ xương sọ nếu không che phủ xương sẽ dẫn đến viêm xương, hoại tử ăn sâu vào xương sọ.

Cũng theo nguồn tin trên, hai tai của bé không còn nên bệnh viện chưa thể tiến hành ghép lại cho em. Ít nhất phải 6 tháng nữa bác sĩ mới có thể can thiệp tạo hình tai cho bé.

Đến nay, cậu bé đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn còn hoảng loạn tinh thần. Nhìn thấy con trai đau đớn trên giường, người mẹ vô cùng xót xa và luôn tự trách mình vì đã bảo con đi gọi anh trai. Được biết, người mẹ bị u xơ tuyến vú nhưng vì hoàn cảnh khó khăn nên đã từ chối điều trị. Chị luôn túc trực bên giường bệnh và mong chờ phép màu đến với cậu con trai tội nghiệp.

Bé trai 12 tuổi bị chó cắn đứt 2 vành tai, mất da đầu, nhập viện trong tình trạng nguy kịch

Bé trai 12 tuổi bị chó cắn đứt 2 vành tai, mất da đầu, nhập viện trong tình trạng nguy kịch

Em Nguyễn Văn Th., trú ở huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa bị chó cắn đứt 2 vành tai, mất da đầu và có nhiều vết thương khác trên cơ thể và hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện.

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