Liên quan đến vụ việc đốt nhà vì ghen tuông khiến 5 người thương vong xảy ra ở Sơn La, mới đây chính quyền địa phương cho biết đã có thêm 1 nạn nhân tử vong.

Liên quan đến vụ chồng hờ hốt nhà vì ghen tuông xảy ra ở xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, chính quyền xã cho biết đến nay đã có thêm 1 nạn nhân tử vong là cháu H.L.G. (SN 2017) vì bị bỏng quá nặng. Cháu G. là con chung của chị H. và đối tượng Nguyễn Văn Bình.

Nạn nhân tử vong trước đó là chị Hà Thị H. (SN 1993). Ngoài bị bỏng nặng toàn thân, chị H. còn bị chém ở vùng đầu, vùng ngực phải, vùng sau gáy, vùng vai và vùng lưng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, do mâu thuẫn ghen tuông trong chuyện tình cảm, Nguyễn Văn Bình (SN 1983, trú huyện Mộc Châu) điều khiển xe máy đến nhà chị Hà Thị H.

Hiện trường vụ việc nhân tình đốt nhà vì ghen tuông - Ảnh: VnExpress

Người dân tập trung theo dõi vụ việc - Ảnh: Dân Việt

Tại đây, Bình đã dùng dao chém liên tiếp vào chị H. khiến nạn nhân bị thương nặng. Sau đó, Bình khóa cửa, dùng can xăng 30 lít được chuẩn bị sẵn đổ ra khắp nhà rồi châm lửa đốt.

Người dân phát hiện tiếng la hét trong căn nhà bốc cháy nên phối hợp dập lửa. Khi đưa được các nạn nhân ra ngoài, chị H. đã tử vong. Còn anh Bình, mẹ chị H. và 2 đứa trẻ bị bỏng nặng, được đưa vào Viện bỏng Quốc gia điều trị.

Theo lãnh đạo xã Mường Sang, chị H. có một con riêng và chung sống với anh Bình nhưng không đăng ký kết hôn. Cặp đôi có một con chung nhưng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Bước đầu, công an nhận định do ghen tuông, anh Bình đã khóa cửa, phóng hỏa đốt nhà khiến cả gia đình thương vong.

Hiện Công an tỉnh Sơn La đang điều tra làm rõ vụ việc.

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