Rúng động Nam Định: Con trai tẩm xăng thiêu sống bố giữa bữa cơm

Xã hội 04/07/2019 15:24

Khi cả nhà đang ăn cơm, người con trai bất ngờ tẩm xăng thiêu sống bố rồi lao vào tự sát.

Mới đây, tại Nam Định xảy ra vụ án con tẩm xăng thiêu sống cha gây rúng động dư luận địa phương. Theo điều tra ban đầu, khoảng 11 giờ 30 ngày 2/7, vợ chồng ông P. (60 tuổi, trú thôn Lộng Đồng, xã Lộc An, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định) đang ăn cơm thì anh L. (35 tuổi, con trai ông P.) bất ngờ cầm can xăng lao vào nhà.

L. cầm can xăng tạt vào bản thân và cha rồi châm lửa đốt. Hậu quả cả hai đều bị bỏng nặng. Người mẹ chứng kiến vụ việc vô cùng hoảng sợ, hô hoán hàng xóm tới dập lửa, đưa cả hai đến bệnh viện.

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Con tẩm xăng thiêu sống cha rồi tự tử ở Nam Định - Ảnh: ĐS&PL

Tuy nhiên do vết thương quá nặng nên anh L. đã tử vong và được gia đình mai táng vào ngày 3/7, còn ông P. vẫn đang được điều trị tại Viện bỏng Trung ương (Hà Nội) trong tình trạng bỏng nặng.

Theo chính quyền địa phương, ông P. tuổi đã cao nhưng vẫn làm nghề đạp xích lô trên địa bàn TP. Nam Định. Còn anh L. trước kia nghiện ma túy, mới ra tù năm ngoái, hoàn cảnh gia đình thuộc diện khó khăn.

Hàng xóm cho biết trước khi xảy ra sự việc, cha con ông P. xảy ra cãi vã mâu thuẫn nhưng nguyên nhân là gì thì không ai biết. Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Cách đây không lâu, tại Hà Nam cũng xảy ra vụ việc con tẩm xăng thiêu sống mẹ. Khoảng 21 giờ tối 1/5, Lê Thị Loan (41 tuổi, ngụ xã Thanh Nộn, huyện Thanh Sơn) cùng mẹ là bà Trương Thị H. (SN 1952) xảy ra mâu thuẫn. Đến khoảng 12 giờ đêm, Loan mang xăng về, im lặng chốt cửa ở phía ngoài rồi tạt xăng từ cửa sổ vào giường của mẹ nằm, sau đó châm lửa phóng hỏa.

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Hiện trường vụ con tẩm xăng thiêu sống mẹ ở Hà Nam - Ảnh: Internet

May mắn là ông L.V.L. (67 tuổi, chồng bà H.) phát hiện sự việc, vùng chạy ra mở cửa nhưng không được. Sau đó, ông L. đã quay lại, tìm cách dập lửa cứu vợ, đồng thời hô hoán nhờ hàng xóm giúp đỡ. Đám cháy khiến bà H. bị bỏng nặng và tử vong sau hơn 1 tuần điều trị.

Theo chính quyền địa phương, Loan rất ham mê cờ bạc, lô đề. Người phụ nữ từng kết hôn nhưng đã ly hôn. Gần đây, Loan chuyển về ở cùng với cha mẹ đẻ nhưng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Sau khi gây án, Loan bỏ trốn vào Thanh Hoá và bị bắt giữ.

Vụ con gái tẩm xăng thiêu sống mẹ già ở Hà Nam: Người mẹ đã tử vong

Vụ con gái tẩm xăng thiêu sống mẹ già ở Hà Nam: Người mẹ đã tử vong

Đợi mẹ ngủ say, Loan chốt cửa ở phía ngoài rồi tạt xăng từ cửa sổ vào giường của mẹ nằm, sau đó châm lửa phóng hỏa.

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Từ khóa:   con giết cha

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