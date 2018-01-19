Hà Nội: Nguyên nhân đau lòng vụ trai Tây tạt xăng thiêu sống bạn gái người Việt

Tin nóng 19/01/2018 13:44

Chiều 15/1, vì nghe tin chị H. đang tìm hiểu một người đàn ông khác nên anh chàng ngoại quốc vô cùng tức giận. Ngay sau đó, anh ta mang can xăng đến tiệm may của chị H đổ xăng đốt khiến nạn nhân bị bỏng nặng rồi nhanh chóng tẩu thoát. 

Những ngày gần đây, dư luận đang hết sức quan tâm vụ việc cô gái người Việt đang làm ở tiệm may trên phố Đặng Thai Mai, phường Quảng An, quận Tây Hồ (Hà Nội) bị bạn trai Tây tẩm xăng thiêu sống. Hiện nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện trong tình trạng bỏng nặng, tình hình vô cùng nguy kịch.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào lúc 15 giờ 30 chiều 15/1 tại phố Đặng Thai Mai. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị H., tạm trú tại phường Phú Thượng. 

Chị H. là mẹ đơn thân, có nhan sắc khá xinh đẹp nên được nhiều người để ý. Trong số đó có 1 anh chàng người Tây tuổi ngoài 50 theo đuổi chị rất nhiệt tình. Tuy nhiên chị H. không đồng ý làm bạn gái mà chỉ cho anh này cơ hội và thời gian tìm hiểu.

Dù nhiều lần anh Tây tỏ tình mong được chính thức hẹn hò nhưng chị H. chưa nhận lời. Sau thời gian trò chuyện, chị H. cảm thấy cả hai có nhiều sự khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ và tính cách nên đề nghị dừng mối quan hệ lại nhưng anh này không chịu. 

Hà Nội: Nguyên nhân đau lòng vụ trai Tây tạt xăng thiêu sống bạn gái người Việt - Ảnh 1
Chị H hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Xanh Pôn trong tình trạng nguy kịch - Ảnh: Facebook

Vào hôm xảy ra sự việc, vì nghe tin chị H. đang tìm hiểu một người đàn ông khác nên anh chàng ngoại quốc vô cùng tức giận và không chấp nhận điều đó. Ngay sau đó, anh ta đi xe máy đeo khẩu trang bịt mặt rồi mang can xăng đến tiệm may của chị H. đổ xăng đốt khiến nạn nhân bị bỏng nặng và nhanh chóng tẩu thoát. Hiện chị H. đang cấp cứu tại Bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội) trong tình trạng nguy kịch.

Liên quan đến vụ trên, sáng ngày 19/1, Phòng cảnh sát hình sự Công an TP. Hà Nội xác nhận đang tiến hành điều tra, truy bắt hung thủ tẩm xăng, thiêu sống chị Nguyễn Thị H. 

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

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