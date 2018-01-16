Cách đây hơn 1 năm, vụ việc chị Hoàng Thị Trang (27 tuổi, quê Yên Bái) bị chồng tẩm xăng đốt do mâu thuẫn gia đình khiến dư luận vô cùng phẫn nộ. Do không chịu nổi thói vũ phu, cờ bạc của chồng, chị Trang làm đơn ra tòa xin ly hôn nhưng anh ta nhất định không đồng ý.

Khoảng 15h30 ngày 16/12/2016, sau buổi họp hòa giải của gia đình, Phạm Trọng Pháp (33 tuổi, chồng chị Trang) nhốt vợ vào phòng riêng, khóa trái cửa, tẩm xăng lên cả hai người rồi châm lửa đốt. Nghe tiếng kêu thảm thiết của Trang, hàng xóm chạy đến dập lửa cứu chị ra ngoài. Sau vụ hỏa hoạn, căn nhà bị lửa thiêu rụi hoàn toàn, người chồng ra đi mãi mãi, còn chị Trang bỏng 65% cơ thể. Từ một người phụ nữ xinh đẹp, nay khuôn mặt chị Trang bị biến dạng hoàn toàn.

Để được sống, chị Trang đã trải qua rất nhiều cuộc phẫu thuật đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần. Tuy nhiên, ngay cả lúc khó khăn nhất, chị vẫn không từ bỏ hay cho phép bản thân nghĩ tiêu cực. Đồng thời, chị cũng tự nhủ phải biến nỗi đau thành động lực để vươn lên trong cuộc sống.

Được biết, chị Trang đã được phẫu thuật miễn phí đôi bàn tay, sắp tới sẽ tiến hành tái tạo da mặt. Hiện tại, chị đã có thể cầm nắm các đồ vật nhẹ, tuy động tác còn chưa thuần thục nhưng chị sẽ cố gắng hơn nữa để sớm phục hồi.

Sau khi xảy ra chuyện, bản thân chị thường xuyên mơ thấy ác mộng và sợ hãi khi nhìn khuôn mặt biến dạng của mình trong gương. Nhưng nhờ sự động viên cùng những yêu thương chân thành từ người thân, chị đã trút bỏ được gánh nặng và sống lạc quan, yêu đời hơn.

Chỉ mong được đoàn tụ cùng hai con thơ

Chị Trang chia sẻ, động lực sống nhất của mình chính là hai đứa con thơ. Chị luôn nỗ lực bản thân phải cố gắng hơn nữa, mọi đớn đau khi nằm trên bàn mổ sẽ được đền đáp bằng việc đoàn tụ cùng các con.

Từ ngày gặp nạn, nghĩ các con hoảng sợ nên chị Trang vẫn chưa dám gặp lại chúng. Chị mong được sớm phẫu thuật tái tạo gương mặt, dáng vẻ dễ coi hơn sẽ đi gặp con. Thỉnh thoảng, chị gọi điện về cho gia đình nhà nội hỏi thăm tình hình sức khỏe của các bé.

Cuộc sống hiện tại của chị Trang đang dần ổn định. Chị đang bán mỹ phẩm qua mạng để đỡ đần kinh tế cho gia đình. Tuy số tiền không nhiều nhưng bản thân chị vẫn hạnh phúc vì được làm việc, được sống có ích.

Sắp tới chị Trang sẽ tiến hành phẫu thuật tái tạo khuôn mặt - Ảnh: Gia đình & Xã hội

"Tôi bán hàng là kiếm thêm thu nhập, có thêm tiền chi tiêu trong những đợt đi chữa trị. Đồng thời, cũng là học hỏi thêm nhiều kiến thức. Thực sự, tôi vẫn chưa biết tương lai mình sẽ làm công việc gì khi tay chân ốm yếu như này. Nhưng, tôi luôn tin mình sẽ ổn", chị Trang hào hứng chia sẻ.

Tết này, ước mong lớn nhất của chị là được sum vầy cùng các con. Chị cho biết hơn 1 năm qua chưa được ôm ấp chúng nên nhớ đến thắt lòng. Trước đây, có lần gọi video về cho gia đình để nhìn mặt 2 con, các bé nói chị Trang không phải mẹ chúng khiến chị đau lòng suốt thời gian dài mà chẳng làm gì được.

Bàn tay chị Trang chỉ cầm nắm được các đồ vật nhẹ, động tác chưa linh hoạt - Ảnh: Gia đình & Xã hội

"Năm nay, tôi dự định xin phép gia đình nhà nội đón các bé lên đây ăn Tết. Bản thân thì say xe, sức khỏe cũng yếu nên không thể trực tiếp đi đón các bé được. Bà ngoại và cậu nó sẽ đi đón. Tôi thực sự rất mong được gặp các con", chị Trang trao đổi với Gia đình & Xã hội.