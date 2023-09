Sau khi uống rượu, nghĩ đến việc vợ đòi ly hôn khiến Ninh vô cùng tức giận. Đối tượng liền mua 1 can xăng mang đến đốt nhà mẹ vợ để trả thù.

Ngày 19/1, Công an TP. Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) cho biết đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ cháy nhà xảy ra trên địa bàn vào khuya 18/1. Đồng thời, cơ quan công an cũng đã bắt giữ nghi can gây ra đám cháy là Tô Diệu Ninh (29 tuổi), trú tại phường Thắng Nhất (TP. Vũng Tàu).

Con rể mang xăng thiêu sống cả nhà mẹ vợ - Ảnh minh họa: Internet

Trước đó vào khuya 18/1, người dân trên địa bàn phường 9 (TP. Vũng Tàu) nghe tiếng bà Phạm Thị M. (người dân địa phương) kêu cứu thất thanh. Hàng xóm chạy đến xem thì phát hiện căn nhà bà M. đang bốc cháy, trước cửa có chặn một chiếc xe máy nên nạn nhân không thể mở cửa để thoát ra ngoài.

Một số người dân phá lỗ thông gió phía sau căn nhà, cứu được 5 người gồm 3 phụ nữ và 2 trẻ em. Lực lượng cứu hỏa nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành dập lửa và điều tra kẻ gây ra vụ phóng hỏa.

Ngay trong đêm, cơ quan công an đã xác định đối tượng Tô Diệu Ninh (con rể của bà M.) là kẻ gây ra đám cháy. Lực lượng chức năng tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng.

Tại cơ quan điều tra, Ninh khai do mâu thuẫn gia đình, chị H. (vợ Ninh) ôm con bỏ về nhà mẹ ruột. Đêm 18/1, sau khi uống rượu, nghĩ đến việc vợ đòi ly hôn khiến Ninh vô cùng tức giận. Đối tượng liền mua 1 can xăng mang đến đốt nhà mẹ vợ để trả thù, theo Người Đưa Tin.

Khi được hỏi tại sao có con ruột của mình trong nhà mà vẫn phóng hỏa, Ninh tỏ ra rất hối hận và cho rằng tác động của rượu khiến bản thân không được tỉnh táo.

Hiện vụ việc tiếp tục được cơ quan chức năng xác minh, điều tra làm rõ.

