Vũng Tàu: Nguyên nhân gây phẫn nộ vụ con rể tẩm xăng thiêu sống cả nhà vợ trong đêm

Tin nóng 20/01/2018 13:28

Sau khi uống rượu, nghĩ đến việc vợ đòi ly hôn khiến Ninh vô cùng tức giận. Đối tượng liền mua 1 can xăng mang đến đốt nhà mẹ vợ để trả thù.

Ngày 19/1, Công an TP. Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) cho biết đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ cháy nhà xảy ra trên địa bàn vào khuya 18/1. Đồng thời, cơ quan công an cũng đã bắt giữ nghi can gây ra đám cháy là Tô Diệu Ninh (29 tuổi), trú tại phường Thắng Nhất (TP. Vũng Tàu).

Vũng Tàu: Nguyên nhân gây phẫn nộ vụ con rể tẩm xăng thiêu sống cả nhà vợ trong đêm - Ảnh 1
Con rể mang xăng thiêu sống cả nhà mẹ vợ - Ảnh minh họa: Internet

Trước đó vào khuya 18/1, người dân trên địa bàn phường 9 (TP. Vũng Tàu) nghe tiếng bà Phạm Thị M. (người dân địa phương) kêu cứu thất thanh. Hàng xóm chạy đến xem thì phát hiện căn nhà bà M. đang bốc cháy, trước cửa có chặn một chiếc xe máy nên nạn nhân không thể mở cửa để thoát ra ngoài.

Một số người dân phá lỗ thông gió phía sau căn nhà, cứu được 5 người gồm 3 phụ nữ và 2 trẻ em. Lực lượng cứu hỏa nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành dập lửa và điều tra kẻ gây ra vụ phóng hỏa.

Ngay trong đêm, cơ quan công an đã xác định đối tượng Tô Diệu Ninh (con rể của bà M.) là kẻ gây ra đám cháy. Lực lượng chức năng tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng.

Tại cơ quan điều tra, Ninh khai do mâu thuẫn gia đình, chị H. (vợ Ninh) ôm con bỏ về nhà mẹ ruột. Đêm 18/1, sau khi uống rượu, nghĩ đến việc vợ đòi ly hôn khiến Ninh vô cùng tức giận. Đối tượng liền mua 1 can xăng mang đến đốt nhà mẹ vợ để trả thù, theo Người Đưa Tin.

Khi được hỏi tại sao có con ruột của mình trong nhà mà vẫn phóng hỏa, Ninh tỏ ra rất hối hận và cho rằng tác động của rượu khiến bản thân không được tỉnh táo.

Hiện vụ việc tiếp tục được cơ quan chức năng xác minh, điều tra làm rõ.

Vụ cô gái bị bạn trai Tây tẩm xăng thiêu sống: Lời kể bàng hoàng của nhân chứng

Vụ cô gái bị bạn trai Tây tẩm xăng thiêu sống: Lời kể bàng hoàng của nhân chứng

Đã 4 ngày trôi qua nhưng những người dân sinh sống gần tiệm may vẫn hết sức bàng hoàng khi chứng kiện tận mắt cảnh chị H. bị bạn trai Tây tẩm xăng thiêu sống.

Xem thêm
Từ khóa:   phóng hỏa đốt nhà con rể đốt nhà mẹ vợ con rể tẩm xăng thiêu sống cả nhà vợ

TIN MỚI NHẤT

Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Sao quốc tế 18 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Tâm linh - Tử vi 21 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

Sao quốc tế 44 phút trước
Các du khách đã vô cùng kinh hãi khi chứng kiến cảnh một con cá sấu chậm rãi di chuyển trên bãi biển

Các du khách đã vô cùng kinh hãi khi chứng kiến cảnh một con cá sấu chậm rãi di chuyển trên bãi biển

Video 46 phút trước
Từ hot girl mạng đến nữ chính đình đám, Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc có gì giống nhau?

Từ hot girl mạng đến nữ chính đình đám, Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc có gì giống nhau?

Sao quốc tế 48 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần Tài xông đất, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần Tài xông đất, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Kể từ ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Màn can thiệp của người chồng trước những lời cay nghiệt của mẹ và bí mật đằng sau đó

Màn can thiệp của người chồng trước những lời cay nghiệt của mẹ và bí mật đằng sau đó

Tâm sự 1 giờ 16 phút trước
Các bình luận viên thể thao hoảng loạn bỏ chạy do một trận động đất lớn xảy

Các bình luận viên thể thao hoảng loạn bỏ chạy do một trận động đất lớn xảy

Video 1 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào