Vụ cô gái bị bạn trai Tây tẩm xăng thiêu sống: Lời kể bàng hoàng của nhân chứng

Tin nóng 19/01/2018 15:51

Đã 4 ngày trôi qua nhưng những người dân sinh sống gần tiệm may vẫn hết sức bàng hoàng khi chứng kiện tận mắt cảnh chị H. bị bạn trai Tây tẩm xăng thiêu sống.

Liên quan đến vụ việc chị Nguyễn Thị H. (34 tuổi, chủ tiệm may trên đường Đặng Thai Mai, phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội) bị một người đàn ông ngoại quốc tẩm xăng thiêu sống gây bỏng nặng, Phòng Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đang tiến hành truy tìm hung thủ về quy án.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào lúc 15 giờ 30 chiều 15/1 tại tiệm may của nạn nhân trên phố Đặng Thai Mai. Những người dân sinh sống gần tiệm may vẫn hết sức bàng hoàng khi chứng kiện tận mắt cảnh chị H. giãy giụa đau đớn khi biến thành ngọn đuốc sống.

Vụ cô gái bị bạn trai Tây tẩm xăng thiêu sống: Lời kể bàng hoàng của nhân chứng - Ảnh 1

Cảnh tượng chị H. giãy giụa khi bị xăng thiêu đốt khiến những người chứng kiến ám ảnh, sợ hãi - Ảnh: Internet

Anh Hoàng (làm việc ở quán bia đối diện tiệm may chị H.) kể lại, khoảng 5 giờ chiều ngày 15/1, anh đang làm việc thì thấy người đàn ông ngoại quốc tên G.G. (52 tuổi) mang theo can nhựa đi rất nhanh vào tiệm may của chị H. Nghi có chuyện chẳng lành, anh Hoàng hô hoán mọi người can ngăn nhưng không kịp. Chỉ trong tích tắc, chị H. cháy như ngọn đuốc sống lao ra ngoài đường giãy giụa, la hét thất thanh.

Ngay lập tức, anh Hoàng và một số nhân viên trong quán bia tạt nước để dập lửa. Còn người đàn ông ngoại quốc nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường. Sau đó, chị H. được đưa vào bệnh viện Xanh Pôn cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng và rơi vào trạng thái hôn mê.

Vụ cô gái bị bạn trai Tây tẩm xăng thiêu sống: Lời kể bàng hoàng của nhân chứng - Ảnh 2
Người đàn ông ngoại quốc thiêu sống bạn gái vì cuồng ghen - Ảnh: Internet

Anh Hoàng cũng chia sẻ thêm, ông G.G. thường xuyên ngồi uống bia ở quán nên anh biết khá rõ về người đàn ông này. Ông ta có tình cảm sâu đậm với nạn nhân nhưng chị H. chỉ coi như bạn bè. Sau thời gian tìm hiểu nhau, cảm thấy có sự khác biệt về tính cách và văn hóa nên chị H. đề nghị dừng mối quan hệ, tuy nhiên ông G.G. không chịu và tức giận khi biết chị H. đang tìm hiểu người khác.

Nói về nạn nhân, anh Hoàng nhận xét chị H. khá xinh đẹp và tốt tính, luôn đối xử hòa nhã với mọi người. Nạn nhân đã ly thân với chồng, có một đứa con và được khá nhiều người để ý.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được Công an TP. Hà Nội điều tra, làm rõ.

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Chiều 15/1, vì nghe tin chị H. đang tìm hiểu một người đàn ông khác nên anh chàng ngoại quốc vô cùng tức giận. Ngay sau đó, anh ta mang can xăng đến tiệm may của chị H đổ xăng đốt khiến nạn nhân bị bỏng nặng rồi nhanh chóng tẩu thoát. 

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