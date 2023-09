Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào lúc 15 giờ 30 chiều 15/1 tại tiệm may của nạn nhân trên phố Đặng Thai Mai. Những người dân sinh sống gần tiệm may vẫn hết sức bàng hoàng khi chứng kiện tận mắt cảnh chị H. giãy giụa đau đớn khi biến thành ngọn đuốc sống.

Liên quan đến vụ việc chị Nguyễn Thị H. (34 tuổi, chủ tiệm may trên đường Đặng Thai Mai, phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội) bị một người đàn ông ngoại quốc tẩm xăng thiêu sống gây bỏng nặng, Phòng Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đang tiến hành truy tìm hung thủ về quy án.

Cảnh tượng chị H. giãy giụa khi bị xăng thiêu đốt khiến những người chứng kiến ám ảnh, sợ hãi - Ảnh: Internet

Anh Hoàng (làm việc ở quán bia đối diện tiệm may chị H.) kể lại, khoảng 5 giờ chiều ngày 15/1, anh đang làm việc thì thấy người đàn ông ngoại quốc tên G.G. (52 tuổi) mang theo can nhựa đi rất nhanh vào tiệm may của chị H. Nghi có chuyện chẳng lành, anh Hoàng hô hoán mọi người can ngăn nhưng không kịp. Chỉ trong tích tắc, chị H. cháy như ngọn đuốc sống lao ra ngoài đường giãy giụa, la hét thất thanh.