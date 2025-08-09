Ngã khỏi tầng 2 khi ôm bạn trai, cô gái 21 tuổi tử vong còn nam thanh niên đang trong tình trạng nguy kịch

Nạn nhân được xác định là Emely Fiorela Mego Díaz, đã ngã từ tầng 2 của một quán bar ở Puerto Inca, Peru, vào khoảng 6h ngày 4/8. Cô được cho là đã say xỉn và cãi nhau với bạn trai về một chiếc điện thoại di động.

Video 1 giờ 11 phút trước 1 giờ 11 phút trước Thúy Quỳnh | Theo Phụ nữ sức khỏe

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nga-khoi-tang-2-khi-om-ban-trai-co-gai-21-tuoi-tu-vong-con-nam-thanh-nien-ang-trong-tinh-trang-nguy-kich-739354.html