Nghe tiếng động trên trần nhà, người đàn ông sốc nặng khi phát hiện tổ ong bắp cày khổng lồ dài hơn 90cm treo trên trần nhà

Khi nghe thấy tiếng vo ve phía trên trần nhà. Sau khi kiểm tra, anh phát hiện ra tổ ong bắp cày dài 90 cm. Hình ảnh ghi lại cho thấy tổ ong khổng lồ xuất hiện trên trần của một nhà dân ở Quảng Tây, Trung Quốc vào ngày 26/7.

Bảo Ngọc | Theo Phụ nữ sức khỏe

