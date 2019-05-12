Vụ con gái tẩm xăng thiêu sống mẹ già ở Hà Nam: Người mẹ đã tử vong

Xã hội 12/05/2019 06:00

Đợi mẹ ngủ say, Loan chốt cửa ở phía ngoài rồi tạt xăng từ cửa sổ vào giường của mẹ nằm, sau đó châm lửa phóng hỏa.

Liên quan đến vụ việc con gái tạt xăng thiêu sống mẹ ruột gây xôn xao dư luận, Công an huyện Kim Bảng (Hà Nam) cho biết nạn nhân Trương Thị H. (SN 1952, trú tại thôn Thanh Nộn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng) đã tử vong sau nhiều ngày điều trị tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia.

Công an tỉnh Hà Nam vẫn đang tạm giữ hình sự Lê Thị Loan (41 tuổi, ngụ xã Thanh Nộn, huyện Thanh Sơn) để phục vụ công tác điều tra.

Vụ con gái tẩm xăng thiêu sống mẹ già ở Hà Nam: Người mẹ đã tử vong - Ảnh 1
Chân dung Lê Thị Loan - Ảnh: Internet

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 21 giờ tối 1/5, Loan cùng mẹ xảy ra mâu thuẫn. Đến khoảng 12 giờ đêm, Loan mang xăng về, im lặng chốt cửa ở phía ngoài rồi tạt xăng từ cửa sổ vào giường của mẹ nằm, sau đó châm lửa phóng hỏa.

May mắn là ông L.V.L. (67 tuổi, chồng bà H.) phát hiện sự việc, vùng chạy ra mở cửa nhưng không được. Sau đó, ông L. đã quay lại, tìm cách dập lửa cứu vợ, đồng thời hô hoán nhờ hàng xóm giúp đỡ. Đám cháy khiến bà H. bị bỏng nặng phải đi cấp cứu trong tình trạng rất yếu.

Vụ con gái tẩm xăng thiêu sống mẹ già ở Hà Nam: Người mẹ đã tử vong - Ảnh 2
Nghi phạm tẩm xăng thiêu sống mẹ ở Hà Nam là người ham mê cờ bạc, lô đề - Ảnh: Dân Việt
Vụ con gái tẩm xăng thiêu sống mẹ già ở Hà Nam: Người mẹ đã tử vong - Ảnh 3
Nghi phạm tẩm xăng thiêu sống mẹ ở Hà Nam là người ham mê cờ bạc, lô đề - Ảnh: Dân Việt

Theo chính quyền địa phương, Loan rất ham mê cờ bạc, lô đề. Người phụ nữ từng kết hôn nhưng đã ly hôn. Gần đây, Loan chuyển về ở cùng với cha mẹ đẻ nhưng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Sau khi gây án, Loan bỏ trốn vào Thanh Hoá và bị bắt giữ vào ngày 2/5.

Hé lộ nhân thân nghi phạm tẩm xăng thiêu sống mẹ già ở Hà Nam vì mâu thuẫn

Hé lộ nhân thân nghi phạm tẩm xăng thiêu sống mẹ già ở Hà Nam vì mâu thuẫn

Đợi mẹ ngủ say, Loan chốt cửa ở phía ngoài rồi tạt xăng từ cửa sổ vào giường của mẹ nằm, sau đó châm lửa phóng hỏa.

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