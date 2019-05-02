Cãi nhau, con gái chốt cửa, tạt xăng thiêu sống cha mẹ già ở Hà Nam

Xã hội 02/05/2019 16:15

Sau khi xảy ra tranh cãi, người con gái đã chốt cửa ngoài sau đó tạt xăng từ cửa sổ vào giường cha mẹ phóng hỏa khiến người mẹ bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Trưa nay (2/5), trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Xuân Điệp, Chủ tịch UBND xã Thanh Sơn (huyện Kim Bảng, Hà Nam) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc con gái nhốt cha mẹ trong nhà rồi phóng hỏa khiến một người bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Cãi nhau, con gái chốt cửa, tạt xăng thiêu sống cha mẹ già ở Hà Nam - Ảnh 1
Bà Loan hắt xăng qua cửa sổ rồi châm lửa đốt cha mẹ đang nằm trên giường - Ảnh: Internet

Nạn nhân là ông L.V.L (67 tuổi) và bà T.T.H. (67 tuổi, vợ ông L.). Người châm lửa phóng hỏa là Lê Thị Loan (41 tuổi, con gái ruột của vợ chồng ông L.).

Theo đó, vào khoảng 21 giờ tối 1/5, bà Loan cùng cha mẹ xảy ra mâu thuẫn. Đến khoảng 12 giờ đêm, bà Loan mang xăng về, im lặng chốt cửa ở phía ngoài rồi tạt xăng từ cửa sổ vào giường của cha mẹ nằm, sau đó châm lửa phóng hỏa.

May mắn là ông L. phát hiện sự việc, vùng chạy ra mở cửa nhưng không được. Sau đó, ông L. đã quay lại, tìm cách dập lửa cứu vợ, đồng thời hô hoán nhờ hàng xóm giúp đỡ. Đám cháy khiến ông L. bị bỏng ở phần tay, bà H. bị bỏng nặng hơn phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia. Được biết khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu, sức khỏe bà H. rất yếu.

Cãi nhau, con gái chốt cửa, tạt xăng thiêu sống cha mẹ già ở Hà Nam - Ảnh 2
Sau khi gây án, bà Loan đã bỏ trốn - Ảnh: Internet

Được biết, bà Loan từng có chồng con nhưng đã ly dị. Gần đây, người phụ nữ này về ở cùng với cha mẹ đẻ nhưng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Ông Điệp còn cho biết thêm, đối tượng Loan có biểu hiện không bình thường về thần kinh.

Sau khi gây án, đối tượng Loan đã bỏ trốn. Hiện các lực lượng chức năng đang tích cực truy bắt để làm rõ vụ án. 

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