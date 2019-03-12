TP.HCM: Kinh hoàng nghịch tử giết chết mẹ và bà nội, chém đứt 2 tay của bố

Tin nóng 12/03/2019 06:24

Sau khi giết chết mẹ ruột, nam thanh niên này tìm đến nhà bà nội tấn công khiến nạn nhân tử vong, đồng thời gã nghịch tử còn chém đứt 2 tay bố ruột.

Tối qua (11/3), trinh sát của Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC02, Công an TP.HCM) đã bắt được nghi can chém chết mẹ và bà nội, chặt đứt 2 tay cha ruột ở Hóc Môn.

Theo thông tin từ Zing, vào buổi chiều cùng ngày, nam thanh niên chưa rõ danh tính sau khi tranh cãi với mẹ ở nhà tại huyện Hóc Môn đã dùng hung khí sát hại bà.

TP.HCM: Kinh hoàng nghịch tử giết chết mẹ và bà nội, chém đứt 2 tay của bố - Ảnh 1
Nhận được tin từ người dân, cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ sự việc - Ảnh: Internet

Gây án xong, thanh niên này tiếp tục tìm đến nhà bà nội tấn công khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Đồng thời, gã tiếp tục ra tay chém đứt lìa hai cánh tay của bố mình rồi bỏ đi.

Sau khi đối tượng rời khỏi hiện trường, hàng xóm xung quanh phát hiện vụ việc đã nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu và trình báo với cơ quan chức năng. Hiện người đàn ông bị thương đang được cấp cứu tại Bệnh viện Xuyên Á.

Được biết cha của nghi can tên Đ., 52 tuổi, mắc bệnh tiểu đường nhiều năm nên mắt mờ, không kịp chạy thoát khi bị con trai chém.

TP.HCM: Kinh hoàng nghịch tử giết chết mẹ và bà nội, chém đứt 2 tay của bố - Ảnh 2
Người dân xung quanh tập trung ở hiện trường để theo dõi vụ việc - Ảnh: Internet

Ngay khi nhận được tin báo từ người dân, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, đồng thời phong tỏa các tuyến đường xung quanh. Bên cạnh đó, hàng trăm trinh sát được tung khắp huyện Hóc Môn để truy tìm nghi can.

Đến khoảng 22 giờ tối qua, nghi can đã bị bắt và được đưa đi giám định. Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

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