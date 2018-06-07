Sau khi chém chết mẹ ruột trong phòng ngủ, Bảnh Em đã phóng hỏa đốt nhà hòng che giấu tội ác.

Trao đổi với các cơ quan báo chí, Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hậu Giang cho biết cơ quan này đang tạm giữ hình sự đối tượng Lâm Văn Bảnh Em (sinh năm 1993, cư ngụ ấp Trầu Hôi, xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) để điều tra hành vi giết người.

Đối tượng Bảnh Em tại cơ quan điều tra - Ảnh: Internet

Trước đó, vào khuya 5/6, hàng xóm phát hiện căn nhà của đối tượng Lâm Văn Bảnh Em bốc cháy nên đã tri hô mọi người dập lửa. Sau hơn 30 phút, ngọn lửa được dập tắt. Lúc này, mọi người vào nhà kiểm tra thì phát hiện thi thể bà Võ Thị Thủy (sinh năm 1951, mẹ của Bảnh Em) trong phòng ngủ.

Ngôi nhà xảy ra sự việc - Ảnh: Internet

Qua quá trình khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra xác định bà Thủy đã tử vong trước khi đám cháy xảy ra. Trên mặt và đầu của nạn nhân có ba vết thương khiến nạn nhân bị chấn thương sọ não và tử vong.

Sáng 6/6, Bảnh Em đã đến cơ quan công an tự thú, khai nhận hành vi giết mẹ rồi phóng hỏa đốt nhà.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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