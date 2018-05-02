Sống gần nhà Tân nên khi xảy ra sự việc, chị N. nghe thấy tiếng kêu cứu của hai người phụ nữ. Dù chị cố gắng gọi người giúp đỡ nhưng vẫn không cứu được hai nạn nhân xấu số.

Trao đổi với Phụ nữ & Gia đình, chị N. cho biết hoàn cảnh gia đình của Tân vô cùng khó khăn. Tân là anh lớn trong gia đình có ba anh em, nhưng tâm lý không được bình thường. “Bình thường Tân cũng lầm lì, ít nói nhìn sợ lắm. Lúc trước, nó cũng cũng có đi học nhưng học đến hết cấp 2 thì nghỉ. Giờ không có nghề nghiệp gì ổn định, nhiều khi nó chỉ ở nhà không làm gì cả”, chị N. kể.

Hàng xóm bàng hoàng khi nghe tin Tân giết chết mẹ và bà nội - Ảnh: Internet Vì chồng qua đời từ sớm nên bà Nguyễn Thị Phương (sinh năm 1973) phải đi bán vé số nuôi con và mẹ chồng 81 tuổi. Sau đó, bà chuyển sang bán bánh xèo, kinh tế chưa ổn định được bao lâu thì sự việc đau lòng xảy ra. Vào khoảng 1 giờ sáng nay (2/5), chị N. nghe thấy tiếng kêu cứu phát ra từ nhà của bà Phương kèm theo tiếng Tân đánh đập hai người. Nghi có chuyện chẳng lành, chị N. gọi cho cơ quan chức năng và người dân sống xung quanh nhưng khi mọi người đến nơi thì chỉ thấy hai người phụ nữ tử vong dưới đất còn Tân đã bỏ đi mất dạng.

Khi kể lại câu chuyện với chúng tôi, chị N. vẫn chưa thể bình tĩnh. “Lúc đó, chạy sang nhà thì thấy bà với dì nằm trong vũng máu, hai chị em chị khóc trong vô vọng. Từ sáng tới giờ, hình ảnh đó cứ ám ảnh trong đầu”, chị N. kể. Tiếng kêu cứu của hai người phụ nữ xấu số vang vọng trong đêm khiến chị N. bị ám ảnh - Ảnh: Internet Như thông tin trước đó đã đưa, rạng sáng nay tại xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận xảy ra một vụ án mạng thương tâm. Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Phương (sinh năm 1973) và bà Nguyễn Thị Tẹt (81 tuổi). Nghi phạm được xác định là Nguyễn Văn Tân (sinh năm 1996), con của bà Phương và là cháu nội của bà Tẹt. Sau khi gây án, Tân bỏ chạy vào nghĩa trang Núi Ngỗng trốn. Đến khoảng 6 giờ cùng ngày thì Tân bị bắt. Trước đó, vào khoảng 20 giờ ngày 1/5, Tân cởi hết quần áo chặn xe trên đường, cơ quan bắt Tân đưa về nhà và yêu cầu người thân giữ Tân lại nhưng gia đình không thực hiện. Chỉ vài giờ sau đó, sự việc đau lòng xảy ra.

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