Sau khi chém chết mẹ và bà nội, Tân chạy lên nghĩa trang Núi Ngỗng (Ninh Thuận) để bỏ trốn.

Vào rạng sáng hôm nay (2/5), đối tượng Nguyễn Văn Tân (sinh năm 1996, ngụ xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận) bị công an tỉnh Ninh Thuận bắt khẩn cấp để điều tra hành vi giết người.

Bà Phương và bà Tẹt bị Tân chém chết vào rạng sáng ngày 2/5 - Ảnh: Internet

Theo đó, vào rạng sáng cùng ngày người dân sống gần nhà bà Nguyễn Thị Phương (sinh năm 1973) nghe thấy tiếng kêu cứu. Khi mọi người chạy đến xem thì thấy Tân cầm dao chém liên tục vào người mẹ và bà nội nên gọi điện báo cho cơ quan chức năng.

Khi cảnh sát có mặt tại hiện trường, bà Phương và mẹ chồng là bà Nguyễn Thị Tẹt (81 tuổi) đã tử vong ngay trước nền nhà còn Tân đã rời khỏi hiện trường. Sau đó, cảnh sát đã bắt được Tân khi đối tượng đang trốn tại nghĩa trang Núi Ngỗng.

Theo hàng xóm, gần đây Tân có biểu hiện không bình thường - Ảnh: Internet

Người dân sống gần đó cho biết gần đây Tân có biểu hiện không bình thường. Trước đó, vào tối 1/5, thanh niên này đã cởi sạch quần áo ra quốc lộ chặn xe. Cơ quan chức năng đã bắt giữ Tân đưa về nhà, yêu cầu mọi người giữ Tân lại nhưng gia đình không thực hiện.

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