Chân dung nghịch tử cầm dao chém bố mẹ ruột nguy kịch lúc rạng sáng

Tin nóng 10/04/2019 14:27

Sau khi chém bố trọng thương, nam thanh niên này chém tiếp mẹ mình khi bà lao vào can ngăn.

Trao đổi với báo chí vào sáng nay (10/4), ông La Trung Kiên, Trưởng Công an huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn xác nhận đơn vị này vừa khống chế, bắt giữ đối tượng có hành vi dùng dao chém bố mẹ tại nhà.

Theo đó, vào rạng sáng cùng ngày ở khu 4, thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình, một nam thanh niên đã dùng dao chém bố mình. Người mẹ từ nhà họ hàng trở về thấy vậy lao vào can ngăn nên cũng bị chém.

Chân dung nghịch tử cầm dao chém bố mẹ ruột nguy kịch lúc rạng sáng - Ảnh 1
Chân dung thanh niên cầm dao chém bố mẹ trọng thương vào lúc rạng sáng - Ảnh: Internet

Theo thông tin từ Saostar, thanh niên này có biểu hiện bất thường trong nhiều ngày qua. Đối tượng thường đập phá trong nhà suốt cả ngày lẫn đêm. Tối qua, mẹ của thanh niên này phải sang nhà họ hàng để ngủ nhờ.

Người dân sau khi phát hiện sự việc đã đưa hai vợ chồng này đến bệnh viện cấp cứu và trình báo sự việc đến cơ quan chức năng. Ngay khi nhận được tin báo, Công an huyện Lộc Bình đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khống chế, bắt giữ đối tượng về trụ sở cơ quan điều tra để làm rõ sự việc.

Chân dung nghịch tử cầm dao chém bố mẹ ruột nguy kịch lúc rạng sáng - Ảnh 2
Khi bị bắt giữ, đối tượng này có biểu hiện không bình thường - Ảnh: Internet

Khi bị bắt giữ, trên người thanh niên này có rất nhiều máu và có biểu hiện bất thường. Hiện cán bộ điều tra vẫn chưa thể làm việc với đối tượng vì anh ta vẫn chưa bình tĩnh lại.

Được biết, hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu trong tình trạng khá nguy kịch. Công an huyện vẫn đang tiếp tục đấu tranh để làm rõ vụ việc. Bên cạnh đó, cơ quan điều tra vẫn chưa có kết luận về việc thanh niên này có bị thần kinh hoặc ngáo đá hay không.

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