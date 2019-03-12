Chân dung nghịch tử sát hại bà nội và bố mẹ ruột ở TP.HCM: Hé lộ thêm tình tiết rúng động

Tin nóng 12/03/2019 07:58

Vào 22 giờ đêm qua (11/3), cơ quan chức năng đã bắt được nghi can sát hại bố mẹ và bà nội của mình tại TP.HCM.

Theo đó, nghi can là Nguyễn Hoàng Nam (26 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn). Vào thời điểm bị bắt, nghi can có biểu hiện ngáo đá.

Ngoài ra, theo thông tin từ Zing, Công an TP.HCM cho biết Nam còn bị tình nghi liên quan đến cái chết của một phụ nữ 58 tuổi ở huyện Cần Đước, tỉnh Long An.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, trưa ngày 11/3, Nam đi đến nhà một người quen ở Long An rồi dùng hung khí sát hại người này.

Chân dung nghịch tử sát hại bà nội và bố mẹ ruột ở TP.HCM: Hé lộ thêm tình tiết rúng động - Ảnh 1
Chân dung kẻ giết chết 4 người thân trong gia đình - Ảnh: Internet

Đến buổi chiều cùng ngày, Nam đi về nhà ở huyện Hóc Môn, TP.HCM thì xảy ra mâu thuẫn với mẹ. Trong lúc tranh cãi, Nam dùng hung khí sát hại mẹ ruột của mình.

Sau khi gây án, Nam tiếp tục đến nhà bà nội là Nguyễn Thị Liên (còn gọi là cụ Tư, 83 tuổi) ở xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn. Đối tượng dùng hung khí sát hại bà nội, bố của Nam là ông Nguyễn Văn Đức (52 tuổi) đến ngăn cản thì bị chém đứt lìa 2 tay.

Gây án xong, Nam rời khỏi hiện trường. Người dân địa phương phát hiện vụ việc đã trình báo  đến cơ quan chức năng, đưa ông Đức đi bệnh viện nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó không lâu.

Chân dung nghịch tử sát hại bà nội và bố mẹ ruột ở TP.HCM: Hé lộ thêm tình tiết rúng động - Ảnh 2
Hiện trường vụ án mạng kinh hoàng - Ảnh: Internet

Nhận được tin từ người dân, cơ quan công an nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng. Đồng thời hàng trăm trinh sát được tung ra khắp huyện Hóc Môn để truy lùng đối tượng.

Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, công an đã bao vây và bắt giữ được nghi phạm ở khu vực cách hiện trường gây án không xa. Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

TP.HCM: Kinh hoàng nghịch tử giết chết mẹ và bà nội, chém đứt 2 tay của bố

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Sau khi giết chết mẹ ruột, nam thanh niên này tìm đến nhà bà nội tấn công khiến nạn nhân tử vong, đồng thời gã nghịch tử còn chém đứt 2 tay bố ruột.

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Từ khóa:   án mạng kinh hoàng ngáo đá nghịch tử

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