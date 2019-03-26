Vụ nhân viên cây xăng bị cướp sát hại vào 30 Tết: Hé lộ manh mối mới về hung thủ

Xã hội 26/03/2019 10:45

Khi xảy ra sự việc, một người đàn ông đã ghé vào cây xăng nằm võng nghỉ ngơi và chứng kiến toàn bộ vụ cướp.

Liên quan đến vụ việc nhân viên cây xăng Đăng Nam (xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong, Bình Thuận) bị cướp sát hại vào rạng sáng 30 Tết (tức ngày 4/2), cơ quan chức năng đã xác định được người đàn ông thứ hai có mặt tại hiện trường khi nạn nhân bị sát hại.

Theo thông tin từ Pháp luật TP.HCM, sau khi cơ quan điều tra trích xuất camera thì phát hiện có một người đàn ông mặc áo khoác đen, quần jeans xanh, đội nón bảo hiểm đen xuất hiện.

Vụ nhân viên cây xăng bị cướp sát hại vào 30 Tết: Hé lộ manh mối mới về hung thủ - Ảnh 1
Chiếc võng nơi nhân chứng nằm ngủ - Ảnh: Internet

Người này chạy xe máy vào cây xăng rồi lên chiếc võng nằm ngủ. Sau đó, khi tên cướp đánh gục nhân viên cây xăng, lấy hết tiền, quay lại lấy hung khí rồi bỏ chạy, người đàn ông này cũng lên chiếc xe máy hiệu Sirius, màu sơn trắng đen, có thùng gắn phía sau chạy theo hướng tên cướp.

Khi cơ quan điều tra công bố những hình ảnh được camera quay lại, một vị giám đốc phát hiện người đàn ông này có nhiều đặc điểm giống nhân viên của mình nên đưa đến Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an trình diện.

Vụ nhân viên cây xăng bị cướp sát hại vào 30 Tết: Hé lộ manh mối mới về hung thủ - Ảnh 2
Toàn bộ quá trình xảy ra vụ việc đã bị camera ghi lại - Ảnh: Internet

Tại đây, người nhân viên này thừa nhận tối đó trên đường về quê ăn Tết vì quá mệt nên ghé vào cây xăng nghỉ ngơi. Nghe tiếng động, anh mở mắt ra thì thấy nhân viên cây xăng nằm im dưới đất. Đến khi hung thủ quay lại lấy hung khí, vì quá sợ hãi nên anh lên xe chạy về Khánh Hòa.

Nói về nguyên nhân không trình báo sự việc đến cơ quan chức năng, người này cho biết vì anh quá lo sợ nên im lặng.

Cũng theo nguồn tin trên, hung thủ trong vụ án này cao khoảng 1m65, khi gây án mặc áo trắng, quần tây đen khá lịch sự, đi xe máy loại Dream màu nho. Để đối phó với cơ quan điều tra, đối tượng đã liên tục thay áo. Tuy nhiên, quá trình hung thủ tháo chạy đã được camera an ninh của doanh nghiệp, nhà dân và trạm thu phí ghi lại. Hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra, truy tìm hung thủ.

Vụ nhân viên cây xăng bị cướp sát hại vào 30 Tết: Hé lộ manh mối mới về hung thủ - Ảnh 3
Tên cướp thay nhiều áo trên đường tháo chạy để qua mặt cơ quan điều tra - Ảnh: Internet

Như thông tin trước đó đã đưa, vào rạng sáng 30 Tết (tức ngày 4/2), Đàm Thanh Long (19 tuổi) nhân viên cây xăng Đăng Nam bị một kẻ lạ mặt ghé vào đổ xăng, đánh gục để cướp 6 triệu đồng. Mặc dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng vì vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong sau đó không lâu.

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