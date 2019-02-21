Liên quan đến vụ việc nam nhân viên cây xăng bị sát hại vào ngày 30 Tết, mới đây đã xuất hiện thêm tình tiết mới rất quan trọng.
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Ngoài hung thủ ra tay sát hại nam nhân viên, hiện Công an tỉnh Bình Thuận đang truy tìm 1 người đàn ông khác cũng đến đổ xăng vào ngày xảy ra sự việc.
Theo Công lý, đối tượng mặc áo khoác màu đen, quần jean màu xanh, đội nón bảo hiểm màu đen. Người này chạy xe chiếc xe máy hiệu Sirius màu trắng đen, có thùng gắn phía sau.
Như thông tin trước đó đã đưa, vào khoảng 3 giờ 30 phút sáng 30 Tết (tức ngày 4/2), anh Đàm Thanh Long (19 tuổi, nhân viên cây xăng Đăng Nam) đang bơm xăng vào xe thì bị một thanh niên cao khoảng 1,65m, mặc áo khoác màu trắng, quần tây đen, đi xe máy Dream màu nho dùng hung khí tấn công từ phía sau khiến nạn nhân gục tại chỗ. Gây án xong, đối tượng đã lục người nạn nhân, lấy đi 6 triệu đồng. Sau đó, nghi phạm quay lại nhặt hung khí rơi dưới đất rời khỏi hiện trường.
Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng sau đó nạn nhân đã tử vong.
Ngay khi nhận được thông tin từ người dân, cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc điều tra để làm rõ sự việc.
Được biết, vì gia đình có hoàn cảnh khó khăn nên Long nghỉ học sớm để đi làm phụ giúp cha mẹ. Vào ngày xảy ra sự việc, Long hẹn với cha sẽ cùng nhau về quê ăn Tết.
Cơ quan chức năng kêu gọi nếu người dân phát hiện hung thủ và người đàn ông có đặc điểm trên hãy cung cấp cho ban chuyên án qua số điện thoại: 0252.3850163. Mọi thông tin cung cấp về hung thủ sẽ được cơ quan điều tra đảm bảo bí mật tuyệt đối.