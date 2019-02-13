Cha nhân viên cây xăng bị sát hại ngày 30 Tết thẫn thờ nhìn bàn thờ con: ‘Mong công an sớm tìm ra hung thủ để linh hồn con tôi được siêu thoát’

Xã hội 13/02/2019 15:42

Những tưởng gia đình sẽ có một cái Tết đầm ấm, đoàn viên nhưng rạng sáng ngày 30 Tết, vợ chồng ông Phong nhận được tin con trai 17 tuổi bị kẻ xấu sát hại để cướp 6 triệu đồng.

Đã nhiều ngày trôi qua, gia đình ông Đàm Thanh Phong ở làng Mông Đức, xã Phước hữu, huyện Ninh Phước (tỉnh Ninh Thuận) vẫn chưa hết đau buồn trước cái chết của em Đàm Thanh Long (17 tuổi) vào sáng 30 Tết.

Được biết, gia đình ông Phong có 2 người con, Long là con trai út trong nhà. Từ nhỏ em đã rất ngoan ngoãn, hiền lành. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên Long đã nghỉ học sớm để phụ giúp gia đình.

Cha nhân viên cây xăng bị sát hại ngày 30 Tết thẫn thờ nhìn bàn thờ con: ‘Mong công an sớm tìm ra hung thủ để linh hồn con tôi được siêu thoát’ - Ảnh 1
Vợ chồng ông Phong đau đớn trước cái chết của đứa con trai tội nghiệp - Ảnh: Vietnamnet

Theo thông tin từ Vietnamnet, trước đó Long lên Đà Lạt học nghề cửa sắt nhưng vì không chịu được thời tiết lạnh nên xin về làm nhân viên bán hàng tại cây xăng Đăng Nam. Tính đến ngày xảy ra sự việc đau lòng, Long chỉ mới đi làm được 1 tháng 20 ngày.

Trước khi bị sát hại, Long hẹn với cha sẽ cùng về nhà ăn Tết sau ca trực. Thế nhưng sáng ngày 30 Tết, ông Phong nhận được tin con trai gặp nạn. 

Đến nay, đã hơn một tuần xảy ra sự việc nhưng gia đình vẫn chưa thể nguôi ngoai trước nỗi đau quá lớn. Ngồi bó gối trước bàn thờ đứa con trai tội nghiệp, ông Phong không ngừng rơi nước mắt: “Mong công an sớm tìm ra hung thủ để linh hồn con tôi được siêu thoát, để người ở lại yên ổn sống”.

Như thông tin trước đó đã đưa, vào khoảng 3 giờ 30 phút sáng 30 Tết (4/2), một người đàn ông đi xe máy hiệu Dream vào cây xăng Đăng Nam (xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận) đổ xăng.

Trong lúc em Đàm Thanh Long, nhân viên cây xăng bơm xăng thì bất ngờ bị người đàn ông này dùng hung khí đánh mạnh vào gáy.

Cha nhân viên cây xăng bị sát hại ngày 30 Tết thẫn thờ nhìn bàn thờ con: ‘Mong công an sớm tìm ra hung thủ để linh hồn con tôi được siêu thoát’ - Ảnh 2
Hình ảnh ghi lại vụ việc - Ảnh: Internet

Sau đó, người này lục túi Long lấy đi 6 triệu đồng rồi quay xe bỏ đi. Vài phút sau, đối tượng đã quay lại hiện trường lấy hung khí rồi bỏ trốn. Nạn nhân đã tử vong vì chấn thương sọ não.

Đoạn clip ghi lại toàn bộ sự việc sau khi được chia sẻ rộng rãi đã gây nên một làn sóng phẫn nộ trong dư luận cả nước. Thậm chí còn có người còn treo thưởng 50 triệu đồng để tìm thông tin về kẻ cướp.

Liên quan đến vụ việc, cơ quan công an tỉnh Bình Thuận đã lập chuyên án, khẩn trương triển khai nhiều phương án để có thể bắt được hung thủ trong thời gian sớm nhất.

Dân treo thưởng 50 triệu cho người cấp tin về kẻ giết nhân viên cây xăng

Dân treo thưởng 50 triệu cho người cấp tin về kẻ giết nhân viên cây xăng

Một người dân vì quá căm phẫn đã treo thưởng đến 50 triệu đồng cho người cung cấp tin có giá trị cho cơ quan công an về hung thủ gây án.

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