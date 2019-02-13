Lời kể của người thân về nghi phạm sát hại nữ sinh đi giao gà chiều 30 Tết

Xã hội 13/02/2019 10:49

Người nhà cho biết, khi Hùng ra tù vào tháng 10 năm ngoái đã về nhà cậu mợ ở gần 1 tháng. Sau đó Hùng đi làm thuê cho một cơ sở nhôm kính, ở đâu không ai rõ.

Liên quan đến vụ việc nữ sinh Cao Mỹ Duyên (SN 1997, ngụ xã Thanh Hưng, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) bị sát hại khi đi giao gà chiều 30 Tết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đang tạm giữ nghi phạm Vương Văn Hùng (SN 1984, trú tại khối Tân Thủy, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên) để phục vụ công tác điều tra. Bước đầu, Hùng khai sát hại em Duyên để cướp tài sản.

Hùng đã 4 lần vi phạm pháp luật và có 3 tiền án, hiện không có chỗ ở ổn định mà ở nhờ nhà cậu mợ ở xã Noong Hẹt (huyện Điện Biên) hoặc đi lang thang ở khu vực TP Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên. 

Lời kể của người thân về nghi phạm sát hại nữ sinh đi giao gà chiều 30 Tết - Ảnh 1
Vương Văn Hùng khai sát hại nữ sinh để cướp tài sản - Ảnh: BVPL

Trước đó, cơ quan công an đã mời cậu mợ của Hùng lên trụ sở lấy lời khai. Làm việc xong họ đã trở về nhà tiếp tục cuộc sống thường ngày. Một thành viên trong gia đình cậu mợ nghi phạm Hùng bức xúc trước thông tin cả nhà họ bị bắt vì lấy số gà Hùng cướp được của em Duyên mang ra chợ bán. Sự thật là họ không hề biết đó là số gà cướp được, chỉ nghe Hùng mua về nên mang đi gửi, sau đó giao nộp cho công an.

Theo lời kể, chiều tối 30 Tết, Hùng mang 2 lồng gà gồm 13 con gà về đưa cậu mợ, nói rằng mình mới mua và bảo mợ mang đi làm cỗ Tết. Tuy nhiên số gà quá nhiều, nhà lại không dùng đến nên mợ Hùng mang gà sang gửi nhà ngoại. Khi công an đến khám nhà, gia đình đã giao nộp toàn bộ, không có chuyện tiếp tay cho Hùng làm những việc trái đạo đức.

Người thân cho biết cha mẹ Hùng ly dị đã lâu, bố đã đi bước nữa, hoàn cảnh gia đình rất éo le. Khi Hùng ra tù vào tháng 10 năm ngoái đã về nhà cậu mợ ở gần 1 tháng. Sau đó Hùng đi làm thuê cho một cơ sở nhôm kính, ở đâu không ai rõ.

Lời kể của người thân về nghi phạm sát hại nữ sinh đi giao gà chiều 30 Tết - Ảnh 2
Ngôi nhà của cậu mợ Hùng - Ảnh: TTVN

Đến 30 Tết Hùng về nhà cậu mợ nghỉ Tết. Đối tượng không có biểu hiện nghiện ngập hay vừa mới giết người. Trong cuộc sống thường ngày cũng không gây ra việc gì làm cậu mợ phiền lòng.

Thậm chí khi báo đăng tin phát hiện thi thể nữ sinh Cao Mỹ Duyên, người nhà có đưa cho Hùng xem và đối tượng tỏ ra bất ngờ, vô can. Trước lúc bị bắt Hùng vẫn đi chúc tết mọi người. Ngay cả lúc bị bắt Hùng cũng tỏ ra cực kỳ bình tĩnh, còn hỏi công an mình phạm tội gì mà bị bắt.

Khi lên trụ sở công an lấy lời khai phục vụ điều tra, cậu mợ cũng đã khuyên nhủ Hùng nên thành khẩn khai báo để được pháp luật khoan hồng.

Lời kể của người thân về nghi phạm sát hại nữ sinh đi giao gà chiều 30 Tết - Ảnh 3
Hiện trường phát hiện thi thể nạn nhân - Ảnh: Internet

Diễn biến vụ án

Khoảng 17 giờ ngày 30 Tết (mùng 3/2), khi hai mẹ con Cao Mỹ Duyên đang đi bán gà ở khu vực chợ Mường Thanh, phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ thì có một người đàn ông khoảng từ 36 - 38 tuổi tới hỏi mua gà với số lượng lớn.

Người này xin số điện thoại của Duyên để tiện liên lạc. Đến 18 giờ cùng ngày, người này gọi điện nói mua 10 con gà và kêu Duyên giao tới khu vực chợ phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ.

Đến khuya cùng ngày vẫn không thấy Duyên về nhà, gia đình đã báo công an, đồng thời đăng tải thông tin lên các trang mạng xã hội nhờ giúp đỡ.

Khoảng 10 giờ sáng ngày 7/2 (mùng 3 Tết), người dân phát hiện thi thể Duyên trong tình trạng không mặc quần dài, chỉ có quần lót và chiếc áo dài tay màu nâu xám trong ngôi nhà hoang thuộc đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, cách đường Quốc lộ 12 khoảng 50 m. Phần đầu bị mũ bảo hiểm trùm lên, che nửa khuôn mặt.

Qua khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân Cao Mỹ Duyên đã tử vong khoảng 48 tiếng trước khi được phát hiện, có dấu hiệu bị xâm hại, sau đó kẻ thủ ác siết cổ và dùng vật cứng đập vào đầu.

Ngày 8/2, công an đã đăng thông báo thu thập thông tin về đối tượng nam giới khoảng 36 đến 38 tuổi, đi xe tay ga màu trắng, có tổ chức cuộc nhậu vào chiều 30 Tết. Tài sản liên quan đến vụ án gồm: 1 quần dài nỉ màu tối, 1 áo khoác dạ màu sữa và 1 đôi giày da đen đế trắng.

Sáng 10/2, Ban chuyên án đã thu giữ thêm được một chiếc lồng gà và một chiếc quần dài nghi của nạn nhân Cao Mỹ Duyên. Chiều cùng ngày, lực lượng Công an đã tạm giữ hình sự đối tượng Vương Văn Hùng.

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Qua quá trình khám nghiệm, cơ quan điều tra đã phát hiện trên xe tải của đối tượng này có nhiều vết máu. Kết quả giám định cho thấy đây chính là máu của nạn nhân Cao Mỹ Duyên.

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