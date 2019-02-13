Hùng đã 4 lần vi phạm pháp luật và có 3 tiền án, hiện không có chỗ ở ổn định mà ở nhờ nhà cậu mợ ở xã Noong Hẹt (huyện Điện Biên) hoặc đi lang thang ở khu vực TP Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên.

Liên quan đến vụ việc nữ sinh Cao Mỹ Duyên (SN 1997, ngụ xã Thanh Hưng, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) bị sát hại khi đi giao gà chiều 30 Tết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đang tạm giữ nghi phạm Vương Văn Hùng (SN 1984, trú tại khối Tân Thủy, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên) để phục vụ công tác điều tra. Bước đầu, Hùng khai sát hại em Duyên để cướp tài sản.

Theo lời kể, chiều tối 30 Tết, Hùng mang 2 lồng gà gồm 13 con gà về đưa cậu mợ, nói rằng mình mới mua và bảo mợ mang đi làm cỗ Tết. Tuy nhiên số gà quá nhiều, nhà lại không dùng đến nên mợ Hùng mang gà sang gửi nhà ngoại. Khi công an đến khám nhà, gia đình đã giao nộp toàn bộ, không có chuyện tiếp tay cho Hùng làm những việc trái đạo đức.

Trước đó, cơ quan công an đã mời cậu mợ của Hùng lên trụ sở lấy lời khai. Làm việc xong họ đã trở về nhà tiếp tục cuộc sống thường ngày. Một thành viên trong gia đình cậu mợ nghi phạm Hùng bức xúc trước thông tin cả nhà họ bị bắt vì lấy số gà Hùng cướp được của em Duyên mang ra chợ bán. Sự thật là họ không hề biết đó là số gà cướp được, chỉ nghe Hùng mua về nên mang đi gửi, sau đó giao nộp cho công an.

Người thân cho biết cha mẹ Hùng ly dị đã lâu, bố đã đi bước nữa, hoàn cảnh gia đình rất éo le. Khi Hùng ra tù vào tháng 10 năm ngoái đã về nhà cậu mợ ở gần 1 tháng. Sau đó Hùng đi làm thuê cho một cơ sở nhôm kính, ở đâu không ai rõ.

Ngôi nhà của cậu mợ Hùng - Ảnh: TTVN

Đến 30 Tết Hùng về nhà cậu mợ nghỉ Tết. Đối tượng không có biểu hiện nghiện ngập hay vừa mới giết người. Trong cuộc sống thường ngày cũng không gây ra việc gì làm cậu mợ phiền lòng.

Thậm chí khi báo đăng tin phát hiện thi thể nữ sinh Cao Mỹ Duyên, người nhà có đưa cho Hùng xem và đối tượng tỏ ra bất ngờ, vô can. Trước lúc bị bắt Hùng vẫn đi chúc tết mọi người. Ngay cả lúc bị bắt Hùng cũng tỏ ra cực kỳ bình tĩnh, còn hỏi công an mình phạm tội gì mà bị bắt.

Khi lên trụ sở công an lấy lời khai phục vụ điều tra, cậu mợ cũng đã khuyên nhủ Hùng nên thành khẩn khai báo để được pháp luật khoan hồng.

Hiện trường phát hiện thi thể nạn nhân - Ảnh: Internet