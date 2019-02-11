Hiện cơ quan điều tra đang truy tìm người đàn ông lạ mặt đặt mua gà của gia đình Cao Mỹ Duyên với đặc điểm nhận dạng: nam giới 36 - 38 tuổi, đi xe tay ga màu trắng, có tổ chức cuộc nhậu vào chiều 30 Tết.

Liên quan đến vụ việc nữ sinh Cao Mỹ Duyên (SN 1997, ngụ xã Thanh Hưng, Điện Biên) bị sát hại khi đi giao gà chiều 30 Tết tại Điện Biên gây chấn động dư luận xã hội, tối 2/10, phía công an tỉnh cho biết đã thu được 2 tang vật quan trọng nghi liên quan đến vụ án mạng. Đó là một chiếc lồng gà và một chiếc quần dài giống như nạn nhân đã mặc trước khi đi giao gà lúc 18 giờ chiều 4/2 (tức 30 Tết). Cả hai tang vật đều được tìm thấy cách không xa hiện trường phát hiện thi thể nạn nhân trên địa bàn xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên.

Công an nhận định nơi này chỉ là hiện trường phụ. Khả năng cao hung thủ đã sát hại em Duyên ở một nơi khác rồi đưa thi thể đến đây phi tang. Theo kết quả giám định pháp y, nạn nhân đã tử vong 48 tiếng trước thời điểm thi thể được phát hiện (10 giờ sáng ngày 7/2). Hình ảnh cuối cùng của nạn nhân trước khi đi giao gà - Ảnh: Internet Hiện cơ quan điều tra đang truy tìm người đàn ông lạ mặt đặt mua gà của gia đình Cao Mỹ Duyên với đặc điểm nhận dạng: nam giới 36 - 38 tuổi, đi xe tay ga màu trắng, có tổ chức cuộc nhậu vào chiều 30 Tết. Tài sản liên quan đến vụ án gồm 1 quần dài nỉ màu tối, 1 áo khoác dạ màu sữa và 1 đôi giày da đen đế trắng. Ai biết thông tin về đối tượng với đặc điểm trên hãy liên hệ với Công an huyện Điện Biên qua số máy: 0934567469.

Như đã đưa tin, khoảng 18 giờ ngày 4/2 (chiều tối 30 Tết), Duyên giúp mẹ đi giao gà cho khách. Đến tận khuya không thấy Duyên về, cả nhà đã tổ chức tìm kiếm nhưng không thấy. Đến tối 7/2, thi thể Duyên được người dân phát hiện trong một căn nhà bỏ hoang ở Đội 11, xã Thanh Nưa, cách nhà khoảng 7 km. Sau khi hoàn tất các thủ tục, cơ quan công an đã bàn giao thi thể cho gia đình an táng. Hiện trường phát hiện thi thể - Ảnh: Internet Thời điểm phát hiện, thi thể nạn nhân không mặc quần dài, chỉ có quần lót và chiếc áo dài tay màu nâu xám. Phần đầu bị mũ bảo hiểm trùm lên, che nửa khuôn mặt. Qua khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân Cao Thị Duyên bị sát hại, có dấu hiệu bị xâm hại, sau đó kẻ thủ ác siết cổ và dùng vật cứng đập vào đầu. Theo lãnh đạo xã, gia đình Duyên thuộc diện kinh tế ổn định ở địa phương. Trước khi mất tích, người thân không thấy em có biểu hiện gì khác thường, cũng không có mâu thuẫn với ai.

Vụ phát hiện thi thể cô gái đi giao gà 30 Tết: Nạn nhân là sinh viên ĐH mới về nghỉ Tết Duyên vừa được nghỉ về quê cùng gia đình chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, trong thời gian được nghỉ, em ở nhà phụ giúp mẹ bán hàng hóa ở chợ.

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