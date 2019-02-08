Liên quan đến vụ việc nữ sinh viên bị sát hại vào ngày 30 Tết khi đi giao gà cho mẹ, cơ quan chức năng cho biết đã xác định được một số manh mối quan trọng.

Trong cuộc trao đổi với một số cơ quan báo chí, lãnh đạo Công an xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) cho biết vào 16 giờ chiều 7/2, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể cô gái bị sát hại vào chiều 30 Tết về cho gia đình đưa về lo hậu sự.

Cũng trong tối qua, Ban chuyên án thuộc Công an tỉnh Điện Biên đã có buổi họp án, xác nhận nạn nhân Cao Mỹ Duyên (21 tuổi, ở thôn 5, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên) bị sát hại, có dấu hiệu bị xâm hại, nạn nhân bị hung thủ siết cổ và dùng vật cứng đập vào đầu.

Trên thi thể Duyên có dấu hiệu bị xâm hại - Ảnh: Internet

Được biết, hiện ban chuyên án đang tập trung xác minh, truy tìm người đàn ông lạ mặt đã mua gà của gia đình Duyên.

Trước đó, vào khoảng 17 giờ ngày 30 Tết (4/2), khi Duyên cùng mẹ đang đi bán gà ở khu vực chợ Mường Thanh, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ thì có một người đàn ông khoảng 36 - 38 tuổi đến hỏi mua gà với số lượng lớn. Sau khi lấy số điện thoại của Duyên, đến khoảng 18 giờ cùng ngày, người đàn ông này liên lạc lại hỏi mua 10 con gà và yêu cầu nạn nhân chuyển đến khu vực chợ C13 phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ (giáp với khu vực phát hiện thi thể nạn nhân).

Khi đi, nạn nhân mặc một chiếc áo khoác, đội mũ bảo hiểm, đi xe hiệu Wave biển số 27H-74007.

Lúc được tìm thấy, thi thể nạn nhân nằm trên đất trong tình trạng mặc áo, không mặc quần dài, mũ bảo hiểm trùm lên đầu.

Những hình ảnh của Duyên trước khi bị sát hại - Ảnh: Internet

Duyên là con gái thứ 2 trong gia đình, đang chờ thi để nhận bằng tốt nghiệp đại học. Nhân dịp Tết, Duyên về quê phụ giúp gia đình bán hàng thì xảy ra sự việc đau lòng.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ sự việc.

Vụ phát hiện thi thể cô gái đi giao gà 30 Tết: Cơ quan chức năng xác định là trọng án Nơi phát hiện thi thể cô gái là ngôi nhà cấp 4 của một hộ dân mua lại đã lâu, nhưng chưa chuyển về ở. Ngôi nhà này cách mặt đường khoảng vài chục mét, vắng người qua lại.

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