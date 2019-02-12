Nhiều ngày qua, dư luận cả nước bàng hoàng trước thông tin nữ sinh 22 tuổi bị sát hại khi đi giao gà vào chiều 30 Tết.

Đến hôm qua (11/2), công an đã bắt được nghi phạm liên đến vụ việc nữ sinh bị sát hại khi đi giao gà cho mẹ vào chiều 30 Tết. Cộng đồng mạng vô cùng phẫn nộ bởi sự tàn độc của kẻ thủ ác và đau lòng trước cái chết của cô nữ sinh trẻ tội nghiệp. Hình ảnh cô gái được tìm thấy ở chuồng lợn khiến cộng đồng mạng vừa đau đớn vừa bức xúc - Ảnh: Internet “Chỉ nghe thôi đã nát cả tâm can với nỗi đau mà em phải chịu đựng. Yên nghỉ em nhé, sao lại có những kẻ tàn độc như vậy. Thương em quá”, M.N thương cảm.

“Chắc lúc đó em van xin nó nhưng con người ác độc đó sao có thể hiểu được nỗi đau của em và gia đình em. Đáng lẽ nó không nên sinh ra trên cõi đời này để rồi làm hại một cô gái vô tội. Nỗi đau của gia đình và xã hội sẽ không bao giờ hết. Thương em quá, mong em sớm được siêu thoát em nhé”, T.A đau lòng trước cái chết của cô gái trẻ. Khu vực thi thể nạn nhân được tìm thấy - Ảnh: Internet “Làm sao người mẹ có thể vượt qua được nỗi đau này chứ, tan nát ruột gan mất”, một cư dân mạng đồng cảm với nỗi đau của người mẹ mất con.

“Thương em quá, vào đọc tin mà cứ chảy nước mắt. Em yên nghỉ nhé. Rồi pháp luật sẽ bắt được kẻ đã hãm hại em và nó sẽ phải trả giá”, Q.O tin pháp luật sẽ mang đến sự công bằng cho nạn nhân. Chân dung nghi phạm trong vụ án - Ảnh: Internet Như thông tin trước đó đã đưa, khoảng 17 giờ chiều 30 Tết (tức ngày 4/2), Cao Thị Mỹ Duyên (sinh năm 1997, ngụ Đội 5, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) cùng mẹ bán gà ở chợ Mường Thanh, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ thì có một người đàn ông khoảng 36 đến 38 tuổi đến hỏi mua gà với số lượng lớn. Sau khi có được số điện thoại của Duyên, vào 18 giờ cùng ngày người đàn ông này gọi đến đặt 10 con gà yêu cầu giao đến khu vực chợ C13 phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ (giáp với khu vực phát hiện thi thể nạn nhân). Hình ảnh cuối cùng của Duyên - Ảnh: Internet Sau khoảng 2 giờ Duyên đi giao gà, người nhà không thấy Duyên quay về nên đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng. Khi rời khỏi nhà, nạn nhân mặc một chiếc áo khoác trắng, điều khiển xe máy hiệu Wave LX mang biển số 27H -7407. Đến khoảng 10 giờ sáng mùng 3 Tết (tức ngày 7/2), người dân ở khu vực đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên phát hiện thi thể Duyên trong tình trạng chỉ mặc áo khoác và quần lót, mũ bảo hiểm úp trên mặt tại khu vực chuồng lợn của một ngôi nhà vắng chủ.

Nghi phạm cưỡng bức, sát hại thiếu nữ trong 3 ngày Tết bị bắt Rà soát 1.000 thanh niên, Công an Điện Biên tìm ra danh tính nhóm nghi phạm sát hại nữ sinh đi giao gà vào chiều 30 Tết.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-nu-sinh-bi-sat-hai-khi-giao-ga-chieu-30-tet-chac-luc-do-em-van-xin-nhung-no-khong-tha-tan-nat-ca-ruot-gan-314819.html