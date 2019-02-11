Sau nhiều ngày nỗ lực, lực lượng công an đã khoanh vùng, xác định được các đối tượng liên quan trong vụ án nữ sinh đi giao gà cho mẹ bị sát hại vào chiều 30 Tết.
- Vụ phát hiện thi thể cô gái đi giao gà 30 Tết: Cơ quan chức năng xác định là trọng án
- Nữ sinh đi giao gà bị sát hại vào ngày 30 Tết: Có thể có đồng phạm cùng gây án
Liên quan đến vụ việc nữ sinh Cao Thị Mỹ Duyên (sinh năm 1997, ngụ Đội 5, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên), cơ quan chức năng đã rà soát hàng nghìn đối tượng tại địa bàn thành phố Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên.
Đến chiều qua (10/2), lực lượng công an đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng. Qua đấu tranh, 2 đối tượng này bước đầu khai nhận có liên quan đến vụ án, theo thông tin từ Bảo vệ pháp luật.
Sáng nay, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Điện Biên đồng loạt ra quân ập vào bao vây, bắt giữ một số nghi can khác trên địa bàn huyện Điện Biên.
Như thông tin trước đó đã đưa, khoảng 17 giờ ngày 30 Tết (4/2), khi Duyên cùng mẹ đi bán gà ở chợ Mường Thanh, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ thì có người đàn ông khoảng 36 đến 38 tuổi đến hỏi mua gà số lượng lớn. Sau khi xin được số điện thoại của Duyên, đến khoảng 18 giờ cùng ngày người này gọi đặt 10 con gà và yêu cầu nạn nhân chuyển đến khu vực chợ C13 phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ (giáp với khu vực phát hiện thi thể nạn nhân).
Sau đó, Duyên trực tiếp mang gà đến địa điểm được yêu cầu. Khi đi nạn nhân mặc một chiếc áo khoác trắng, điều khiển xe máy mang nhãn hiệu Wave LX, biển kiểm soát 27H -7407. Sau đó, vì không liên lạc được với nạn nhân, gia đình đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng và nhờ cộng đồng mạng tìm kiếm nhưng không có kết quả.
Đến khoảng 10 giờ sáng mùng 3 Tết (7/2), người dân tại khu vực đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên phát hiện thi thể Cao Thị Mỹ Duyên tại khu vực chuồng lợn của một ngôi nhà vắng chủ.
Cô gái được tìm thấy trong tình trạng trên người chỉ mặc một chiếc áo và quần lót, mũ bảo hiểm úp trên mặt.