Sau nhiều ngày nỗ lực, lực lượng công an đã khoanh vùng, xác định được các đối tượng liên quan trong vụ án nữ sinh đi giao gà cho mẹ bị sát hại vào chiều 30 Tết.

Liên quan đến vụ việc nữ sinh Cao Thị Mỹ Duyên (sinh năm 1997, ngụ Đội 5, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên), cơ quan chức năng đã rà soát hàng nghìn đối tượng tại địa bàn thành phố Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên. Đến chiều qua (10/2), lực lượng công an đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng. Qua đấu tranh, 2 đối tượng này bước đầu khai nhận có liên quan đến vụ án, theo thông tin từ Bảo vệ pháp luật.

Duyên được phát hiện tại một ngôi nhà hoang trong tình trạng bán khỏa thân - Ảnh: Internet Sáng nay, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Điện Biên đồng loạt ra quân ập vào bao vây, bắt giữ một số nghi can khác trên địa bàn huyện Điện Biên. Như thông tin trước đó đã đưa, khoảng 17 giờ ngày 30 Tết (4/2), khi Duyên cùng mẹ đi bán gà ở chợ Mường Thanh, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ thì có người đàn ông khoảng 36 đến 38 tuổi đến hỏi mua gà số lượng lớn. Sau khi xin được số điện thoại của Duyên, đến khoảng 18 giờ cùng ngày người này gọi đặt 10 con gà và yêu cầu nạn nhân chuyển đến khu vực chợ C13 phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ (giáp với khu vực phát hiện thi thể nạn nhân).

Hình ảnh cuối cùng của nạn nhân - Ảnh: Internet Sau đó, Duyên trực tiếp mang gà đến địa điểm được yêu cầu. Khi đi nạn nhân mặc một chiếc áo khoác trắng, điều khiển xe máy mang nhãn hiệu Wave LX, biển kiểm soát 27H -7407. Sau đó, vì không liên lạc được với nạn nhân, gia đình đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng và nhờ cộng đồng mạng tìm kiếm nhưng không có kết quả. Khu vực phát hiện thi thể của nạn nhân - Ảnh: Internet Đến khoảng 10 giờ sáng mùng 3 Tết (7/2), người dân tại khu vực đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên phát hiện thi thể Cao Thị Mỹ Duyên tại khu vực chuồng lợn của một ngôi nhà vắng chủ. Cô gái được tìm thấy trong tình trạng trên người chỉ mặc một chiếc áo và quần lót, mũ bảo hiểm úp trên mặt.

Cô gái bị sát hại chiều 30 Tết khi giao gà cho mẹ: Công an tiết lộ những manh mối đầu tiên Liên quan đến vụ việc nữ sinh viên bị sát hại vào ngày 30 Tết khi đi giao gà cho mẹ, cơ quan chức năng cho biết đã xác định được một số manh mối quan trọng.

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