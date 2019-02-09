Nữ sinh đi giao gà bị sát hại vào ngày 30 Tết: Có thể có đồng phạm cùng gây án

Xã hội 09/02/2019 08:49

Liên quan đến vụ nữ sinh bị sát hại cạnh chuồng lợn sau khi đi giao gà cho mẹ vào chiều 30 Tết, cơ quan công an không loại trừ khả năng có đồng phạm cùng gây án.

Trao đổi với báo chí, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên Sùng A Hồng cho biết cơ quan này đang triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra vụ án cô gái bị sát hại sau khi đi giao gà cho mẹ vào 30 Tết.

Theo đó, cơ quan công an đang tập trung xác minh, truy tìm người đàn ông lạ mặt khoảng 36 đến 38 tuổi đã mua gà của gia đình nạn nhân Cao Thị Mỹ Duyên (21 tuổi, ở thôn 5, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên). Ngoài ra đối tượng này đi xe tay màu trắng, có tổ chức cuộc nhậu vào chiều 30 Tết.

Nữ sinh đi giao gà bị sát hại vào ngày 30 Tết: Có thể có đồng phạm cùng gây án - Ảnh 1
Hiện trường vụ án - Ảnh: Internet

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng không loại trừ khả năng có đồng phạm trong vụ trọng án này. 

Như thông tin trước đó đã đưa, vào chiều 4/2 (tức 30 Tết), Duyên cùng mẹ đi bán gà ở chợ Mường Thanh (thành phố Điện Biên) thì có một người đàn ông đến hỏi mua gà với số lượng lớn. Sau khi xin số điện thoại của Duyên, đến khoảng 18 giờ cùng ngày, người đàn ông này liên lạc đặt mua 10 con gà rồi yêu cầu Duyên chuyển đến khu vực chợ C13 phường Thanh Trường, TP. Điện Biên Phủ.

Nữ sinh đi giao gà bị sát hại vào ngày 30 Tết: Có thể có đồng phạm cùng gây án - Ảnh 2
Những hình ảnh cuối cùng của nạn nhân - Ảnh: Internet

Sau hơn 2 tiếng đi giao hàng, gia đình không liên lạc được với Duyên, nghi có chuyện chẳng lành nên đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.

Đến trưa 7/2, người dân khu vực đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên phát hiện thi thể một nữ giới tại chuồng chăn nuôi lợn của một ngôi nhà. Thi thể Duyên được tìm thấy trong tình trạng nằm ngửa, không mặc quần ngoài, mũ bảo hiểm úp lên mặt.

Ngay khi nhận được tin báo từ người dân, cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ sự việc.

Được biết, Duyên là con gái thứ hai trong gia đình, hiện đang chờ ngày thi để lấy bằng đại học. Nhân dịp Tết, Duyên về quê phụ giúp gia đình thì xảy ra sự việc đau lòng.

Công an công bố đặc điểm nghi phạm sát hại cô gái giao gà ở Điện Biên

Công an công bố đặc điểm nghi phạm sát hại cô gái giao gà ở Điện Biên

Công an huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên vừa công bố những đặc điểm của kẻ liên quan đến vụ giết cô gái giao gà vào tối 30 Tết.

Xem thêm
Từ khóa:   nữ sinh đi giao gà bị sát hại

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 1 giờ 10 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 1 giờ 40 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 2 giờ 16 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 2 giờ 41 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 2 giờ 54 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 3 giờ 23 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 3 giờ 46 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 10 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 10 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày