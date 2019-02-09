Liên quan đến vụ nữ sinh bị sát hại cạnh chuồng lợn sau khi đi giao gà cho mẹ vào chiều 30 Tết, cơ quan công an không loại trừ khả năng có đồng phạm cùng gây án.

Trao đổi với báo chí, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên Sùng A Hồng cho biết cơ quan này đang triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra vụ án cô gái bị sát hại sau khi đi giao gà cho mẹ vào 30 Tết.

Theo đó, cơ quan công an đang tập trung xác minh, truy tìm người đàn ông lạ mặt khoảng 36 đến 38 tuổi đã mua gà của gia đình nạn nhân Cao Thị Mỹ Duyên (21 tuổi, ở thôn 5, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên). Ngoài ra đối tượng này đi xe tay màu trắng, có tổ chức cuộc nhậu vào chiều 30 Tết.

Hiện trường vụ án - Ảnh: Internet

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng không loại trừ khả năng có đồng phạm trong vụ trọng án này.

Như thông tin trước đó đã đưa, vào chiều 4/2 (tức 30 Tết), Duyên cùng mẹ đi bán gà ở chợ Mường Thanh (thành phố Điện Biên) thì có một người đàn ông đến hỏi mua gà với số lượng lớn. Sau khi xin số điện thoại của Duyên, đến khoảng 18 giờ cùng ngày, người đàn ông này liên lạc đặt mua 10 con gà rồi yêu cầu Duyên chuyển đến khu vực chợ C13 phường Thanh Trường, TP. Điện Biên Phủ.

Những hình ảnh cuối cùng của nạn nhân - Ảnh: Internet

Sau hơn 2 tiếng đi giao hàng, gia đình không liên lạc được với Duyên, nghi có chuyện chẳng lành nên đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.

Đến trưa 7/2, người dân khu vực đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên phát hiện thi thể một nữ giới tại chuồng chăn nuôi lợn của một ngôi nhà. Thi thể Duyên được tìm thấy trong tình trạng nằm ngửa, không mặc quần ngoài, mũ bảo hiểm úp lên mặt.

Ngay khi nhận được tin báo từ người dân, cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ sự việc.

Được biết, Duyên là con gái thứ hai trong gia đình, hiện đang chờ ngày thi để lấy bằng đại học. Nhân dịp Tết, Duyên về quê phụ giúp gia đình thì xảy ra sự việc đau lòng.

Công an công bố đặc điểm nghi phạm sát hại cô gái giao gà ở Điện Biên Công an huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên vừa công bố những đặc điểm của kẻ liên quan đến vụ giết cô gái giao gà vào tối 30 Tết.

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