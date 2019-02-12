Qua quá trình khám nghiệm, cơ quan điều tra đã phát hiện trên xe tải của đối tượng này có nhiều vết máu. Kết quả giám định cho thấy đây chính là máu của nạn nhân Cao Mỹ Duyên.
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Tạm giữ thêm một đối tượng nghi đồng phạm
Theo thông tin trên báo BVPL, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đang tạm giữ thêm một đối tượng nghi liên quan đến cái chết của nữ sinh Cao Mỹ Duyên (SN 1997, ngụ xã Thanh Hưng, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) khi đi giao gà chiều 30 Tết.
Đối tượng này nghiện ma túy và làm nghề lái xe tải 1,25 tấn. Đây cũng chính là em rể của chủ nhân ngôi nhà không có người ở, nơi phát hiện thi thể nạn nhân.
Qua quá trình khám nghiệm, cơ quan điều tra đã phát hiện trên xe tải của đối tượng này có nhiều vết máu. Kết quả giám định cho thấy đây chính là máu của nạn nhân Cao Mỹ Duyên. Ban chuyên án đang tiếp tục lấy lời khai và thu thập chứng cứ.
Lời khai đầy mâu thuẫn của nghi phạm Vương Văn Hùng
Chiều 11/2, Ban chuyên án đã bắt giữ đối tượng Vương Văn Hùng (SN 1984) trú tại khối Tân Thủy, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên sau khi rà soát hơn 1.000 đối tượng trên địa bàn huyện Điện Biên và TP Điện Biên Phủ.
Sau khi đưa Hùng về trụ sở, các điều tra viên phải rất vất vả đấu tranh với tên này vì hắn cực kỳ xảo trá. Ban đầu Hùng kiên quyết không chịu khai, thậm chí còn tung ra rất nhiều bằng chứng ngoại phạm. Sau đó Hùng giở chiêu im lặng, nhất định không hé răng điều gì.
Thiếu tướng Sùng A Hồng (Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên), Thượng tá Dương Quốc Hoàn (Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự), Trung tá Trần Trung Kiên (Phó trưởng Công an huyện Điện Biên) đã trực tiếp lấy lời khai và đấu tranh với tên sát nhân này.
Trước những bằng chứng không thể chối cãi cùng lập luận sắc bén của các điều tra viên, Vương Văn Hùng từng bước khai nhận hành vi phạm tội.
Bước đầu, Vương Văn Hùng khai sát hại em Duyên để cướp tài sản. Tuy nhiên theo Ban chuyên án, lời khai của Hùng vẫn còn rất nhiều mâu thuẫn. Đối tượng cho biết đã siết cổ em Duyên ngay tối 30 Tết khi nạn nhân mang gà đến giao cho hắn. Sau đó, Hùng lấy xe máy, các tài sản của nạn nhân rồi mang thi thể đến bỏ tại một ngôi nhà không có người ở thuộc khu vực Đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên.
Tuy nhiên kết quả giám định pháp y cho thấy nữ sinh đã tử vong khoảng 48 tiếng trước khi được phát hiện lúc 10 giờ sáng ngày 7/2 (mùng 3 Tết). Nếu Hùng sát hại nạn nhân ngay tối 30 Tết thì đến khi phát hiện nạn nhân đã chết được 65 tiếng, thi thể chắc chắn đã phân hủy. Trưa mùng 3 Tết, khi lực lượng Công an tiến hành khám nghiệm, thi thể của Cao Mỹ Duyên chưa bị phân hủy, thậm chí vẫn có máu tươi. Vậy nên cơ quan điều tra nhận định Vương Văn Hùng vẫn chưa khai hết sự thật.
Được biết, Hùng đã 4 lần vi phạm pháp luật và có 3 tiền án, hiện không có chỗ ở ổn định mà lang thang ở TP Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên.
Diễn biến vụ án
Khoảng 17 giờ ngày 30 Tết (mùng 3/2), khi hai mẹ con Cao Mỹ Duyên đang đi bán gà ở khu vực chợ Mường Thanh, phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ thì có một người đàn ông khoảng từ 36 - 38 tuổi tới hỏi mua gà với số lượng lớn.
Người này xin số điện thoại của Duyên để tiện liên lạc. Đến 18 giờ cùng ngày, người này gọi điện nói mua 10 con gà và kêu Duyên giao tới khu vực chợ phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ.
Đến khuya cùng ngày vẫn không thấy Duyên về nhà, gia đình đã báo công an, đồng thời đăng tải thông tin lên các trang mạng xã hội nhờ giúp đỡ.
Khoảng 10 giờ sáng ngày 7/2 (mùng 3 Tết), người dân phát hiện thi thể Duyên trong tình trạng không mặc quần dài, chỉ có quần lót và chiếc áo dài tay màu nâu xám trong ngôi nhà hoang thuộc đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, cách đường Quốc lộ 12 khoảng 50 m. Phần đầu bị mũ bảo hiểm trùm lên, che nửa khuôn mặt.
Qua khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân Cao Mỹ Duyên đã tử vong khoảng 48 tiếng trước khi được phát hiện, có dấu hiệu bị xâm hại, sau đó kẻ thủ ác siết cổ và dùng vật cứng đập vào đầu.
Ngày 8/2, công an đã đăng thông báo thu thập thông tin về đối tượng nam giới khoảng 36 đến 38 tuổi, đi xe tay ga màu trắng, có tổ chức cuộc nhậu vào chiều 30 Tết. Tài sản liên quan đến vụ án gồm: 1 quần dài nỉ màu tối, 1 áo khoác dạ màu sữa và 1 đôi giày da đen đế trắng.
Sáng 10/2, Ban chuyên án đã thu giữ thêm được một chiếc lồng gà và một chiếc quần dài nghi của nạn nhân Cao Mỹ Duyên. Chiều cùng ngày, lực lượng Công an đã tạm giữ hình sự đối tượng Vương Văn Hùng.