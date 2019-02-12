Theo thông tin trên báo BVPL, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đang tạm giữ thêm một đối tượng nghi liên quan đến cái chết của nữ sinh Cao Mỹ Duyên (SN 1997, ngụ xã Thanh Hưng, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) khi đi giao gà chiều 30 Tết.

Qua quá trình khám nghiệm, cơ quan điều tra đã phát hiện trên xe tải của đối tượng này có nhiều vết máu. Kết quả giám định cho thấy đây chính là máu của nạn nhân Cao Mỹ Duyên. Ban chuyên án đang tiếp tục lấy lời khai và thu thập chứng cứ.

Đối tượng này nghiện ma túy và làm nghề lái xe tải 1,25 tấn. Đây cũng chính là em rể của chủ nhân ngôi nhà không có người ở, nơi phát hiện thi thể nạn nhân.

Lời khai đầy mâu thuẫn của nghi phạm Vương Văn Hùng

Chiều 11/2, Ban chuyên án đã bắt giữ đối tượng Vương Văn Hùng (SN 1984) trú tại khối Tân Thủy, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên sau khi rà soát hơn 1.000 đối tượng trên địa bàn huyện Điện Biên và TP Điện Biên Phủ.

Sau khi đưa Hùng về trụ sở, các điều tra viên phải rất vất vả đấu tranh với tên này vì hắn cực kỳ xảo trá. Ban đầu Hùng kiên quyết không chịu khai, thậm chí còn tung ra rất nhiều bằng chứng ngoại phạm. Sau đó Hùng giở chiêu im lặng, nhất định không hé răng điều gì.

Vương Văn Hùng là nghi phạm trong vụ sát hại nữ sinh giao gà chiều 30 Tết - Ảnh: BVPL

Thiếu tướng Sùng A Hồng (Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên), Thượng tá Dương Quốc Hoàn (Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự), Trung tá Trần Trung Kiên (Phó trưởng Công an huyện Điện Biên) đã trực tiếp lấy lời khai và đấu tranh với tên sát nhân này.

Trước những bằng chứng không thể chối cãi cùng lập luận sắc bén của các điều tra viên, Vương Văn Hùng từng bước khai nhận hành vi phạm tội.

Bước đầu, Vương Văn Hùng khai sát hại em Duyên để cướp tài sản. Tuy nhiên theo Ban chuyên án, lời khai của Hùng vẫn còn rất nhiều mâu thuẫn. Đối tượng cho biết đã siết cổ em Duyên ngay tối 30 Tết khi nạn nhân mang gà đến giao cho hắn. Sau đó, Hùng lấy xe máy, các tài sản của nạn nhân rồi mang thi thể đến bỏ tại một ngôi nhà không có người ở thuộc khu vực Đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên.

Tuy nhiên kết quả giám định pháp y cho thấy nữ sinh đã tử vong khoảng 48 tiếng trước khi được phát hiện lúc 10 giờ sáng ngày 7/2 (mùng 3 Tết). Nếu Hùng sát hại nạn nhân ngay tối 30 Tết thì đến khi phát hiện nạn nhân đã chết được 65 tiếng, thi thể chắc chắn đã phân hủy. Trưa mùng 3 Tết, khi lực lượng Công an tiến hành khám nghiệm, thi thể của Cao Mỹ Duyên chưa bị phân hủy, thậm chí vẫn có máu tươi. Vậy nên cơ quan điều tra nhận định Vương Văn Hùng vẫn chưa khai hết sự thật.

Được biết, Hùng đã 4 lần vi phạm pháp luật và có 3 tiền án, hiện không có chỗ ở ổn định mà lang thang ở TP Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên.