Nữ sinh đi giao gà chiều 30 Tết bị 5 đối tượng ăn nhậu hãm hiếp rồi sát hại?

Xã hội 11/02/2019 15:03

Trên mạng xã hội xuất hiện thông tin có 5 đối tượng xâm hại, giam giữ rồi sát hại nữ sinh đi giao gà chiều 30 Tết.

Liên quan đến vụ nữ sinh đi giao gà ở Điện Biên chiều 30 Tết bị sát hại dã man, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đang khám nhà một đối tượng ở xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên.

Bước đầu, cơ quan công an nhận định đây là nghi phạm sát hại nữ sinh viên Cao Mỹ Duyên (SN 1997, ngụ xã Thanh Hưng, TP. Điện Biên Phủ).

Trên mạng xã hội bất ngờ rộ thông tin có 5 tên ăn nhậu đã giở trò đồi bại, sau đó sát hại em Duyên. Một đối tượng trong nhóm này còn cầm điện thoại của Duyên đi chúc Tết, sau đó giấu chiếc điện thoại này tại nhà một người bạn tại xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên.

Nữ sinh đi giao gà chiều 30 Tết bị 5 đối tượng ăn nhậu hãm hiếp rồi sát hại? - Ảnh 1
Cơ quan công an khám nhà một đối tượng liên quan đến vụ án mạng sát hại nữ sinh giao gà - Ảnh: BVPL

Tuy nhiên đây chỉ là tin đồn chưa được xác thực, cơ quan công an vẫn đang tiếp tục đấu tranh làm rõ các tình tiết của vụ án.

Diễn biến vụ án

Khoảng 17 giờ ngày 30 Tết (mùng 3/2), khi hai mẹ con Cao Mỹ Duyên đang đi bán gà ở khu vực chợ Mường Thanh, phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ thì có một người đàn ông khoảng từ 36 - 38 tuổi tới hỏi mua gà với số lượng lớn.

Người này xin số điện thoại của Duyên để tiện liên lạc. Đến 18 giờ cùng ngày, người này gọi điện nói mua 10 con gà và kêu Duyên giao tới khu vực chợ phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ.

Đến khuya cùng ngày vẫn không thấy Duyên về nhà, gia đình đã báo công an, đồng thời đăng tải thông tin lên các trang mạng xã hội nhờ giúp đỡ.

Khoảng 10 giờ sáng ngày 7/2 (mùng 3 Tết), người dân phát hiện thi thể Duyên trong tình trạng không mặc quần dài, chỉ có quần lót và chiếc áo dài tay màu nâu xám trong ngôi nhà hoang thuộc đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, cách đường Quốc lộ 12 khoảng 50 m. Phần đầu bị mũ bảo hiểm trùm lên, che nửa khuôn mặt.

Qua khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân Cao Mỹ Duyên đã tử vong khoảng 48 tiếng trước khi được phát hiện, có dấu hiệu bị xâm hại, sau đó kẻ thủ ác siết cổ và dùng vật cứng đập vào đầu.

Ngày 8/2, công an đã đăng thông báo thu thập thông tin về đối tượng nam giới khoảng 36 đến 38 tuổi, đi xe tay ga màu trắng, có tổ chức cuộc nhậu vào chiều 30 Tết. Tài sản liên quan đến vụ án gồm: 1 quần dài nỉ màu tối, 1 áo khoác dạ màu sữa và 1 đôi giày da đen đế trắng.

Sáng 10/2, Ban chuyên án đã thu giữ thêm được một chiếc lồng gà và một chiếc quần dài nghi của nạn nhân Cao Mỹ Duyên. Đến sáng 11/2, lực lượng công an đã tạm giữ hình sự 1 đối tượng liên quan đến vụ án mạng trên.

Cơ quan công an đang tích cực điều tra, làm rõ vụ án mạng.

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Theo người mẹ, trước đây Duyên từng khuyên mẹ cứ để chị gái lớn đi lấy chồng xa, sau khi học xong Duyên sẽ về nhà tìm công việc ổn định, lấy chồng gần và chăm sóc cho bố mẹ. Thế nhưng chưa kịp thực hiện lời hứa thì cô gái trẻ đã ra đi mãi mãi.

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