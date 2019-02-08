Vụ nữ sinh đi giao gà bị giết, hiếp: Một người đàn ông lọt diện khả nghi

Xã hội 08/02/2019 18:36

Công an huyện Điện Biên đang kêu gọi người dân hỗ trợ, cung cấp thông tin nhằm truy tìm một đối tượng nam đi xe tay ga màu trắng, tổ chức ăn nhậu vào buổi chiều 30 Tết có liên quan đến cái chết của nữ sinh.

Chiều 8/2, Thiếu tướng Sùng A Hồng - Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho biết công an tỉnh đang kết hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của nữ sinh Cao Thị Duyên (SN 1997, trú xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên) khi đi giao gà cho mẹ chiều 30 Tết. Bước đầu, cơ quan điều tra đã khoanh vùng được một số đối tượng nghi vấn và đang triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ điều tra, xác minh.

Công an huyện Điện Biên đang kêu gọi người dân hỗ trợ, cung cấp thông tin nhằm truy tìm một đối tượng nam đi xe tay ga màu trắng, tổ chức ăn nhậu vào buổi chiều 30 Tết có liên quan đến cái chết của em Duyên, theo Dân Việt.

Vụ nữ sinh đi giao gà bị giết, hiếp: Một người đàn ông lọt diện khả nghi - Ảnh 1
Phiếu thu thập thông tin của công an - Ảnh: Dân Việt

Trước đó, một người đàn ông lạ mặt khoảng 36 - 38 tuổi đến chợ hỏi mua gà, sau đó xin số điện thoại của Duyên để nhờ giao gà. Công an đã ra soát, nhận dạng đối tượng trên, tiếp tục điều tra làm rõ vụ án mạng.

Như đã đưa tin, khoảng 18 giờ ngày 4/2 (chiều tối 30 Tết), Duyên giúp mẹ đi giao gà cho khách. Đến tận khuya không thấy Duyên về, cả nhà đã tổ chức tìm kiếm nhưng không thấy. 

Đến tối 7/2, thi thể Duyên được người dân phát hiện trong một căn nhà bỏ hoang ở Đội 11, xã Thanh Nưa, cách nhà khoảng 7km. Sau khi hoàn tất các thủ tục, cơ quan công an đã bàn giao thi thể cho gia đình an táng.

Thời điểm phát hiện, thi thể nạn nhân không mặc quần dài, chỉ có quần lót và chiếc áo dài tay màu nâu xám. Phần đầu bị mũ bảo hiểm trùm lên, che nửa khuôn mặt.

Qua khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân Cao Thị Duyên bị sát hại, có dấu hiệu bị xâm hại, sau đó kẻ thủ ác siết cổ và dùng vật cứng đập vào đầu.

Theo lãnh đạo xã, gia đình Duyên thuộc diện kinh tế ổn định ở địa phương. Trước khi mất tích, người thân không thấy em có biểu hiện gì khác thường, cũng không có mâu thuẫn với ai.

 

Cô gái bị sát hại chiều 30 Tết khi giao gà cho mẹ: Công an tiết lộ những manh mối đầu tiên

Cô gái bị sát hại chiều 30 Tết khi giao gà cho mẹ: Công an tiết lộ những manh mối đầu tiên

Liên quan đến vụ việc nữ sinh viên bị sát hại vào ngày 30 Tết khi đi giao gà cho mẹ, cơ quan chức năng cho biết đã xác định được một số manh mối quan trọng.

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